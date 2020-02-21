Общество
49 минут назад
Липчанкам будут выдавать электронный родовой сертификат
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Липецкая область стала одним из восьми пилотных проектов по внедрению новой формы документов.
Минздрав России, Минтруд России и Фонд социального страхования в 2020 году запустят новый пилотный проект – электронный родовый сертификат. Пилотный проект будет в течение года запущен в восьми регионах: Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем проект будет распространен на все субъекты Российской Федерации, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.
По новым правилам родовый сертификат будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации. В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие в Единую информационную систему Фонда социального страхования, Фонд оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.
- Женщина просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг, ей больше не придется заботиться о бюрократических формальностях. Это очередной шаг к тому, чтобы цифра облегчила жизнь простого человека, – заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Сейчас по родовому сертификату Фонд социального страхования России оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности; родильными домами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период; а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни. При этом женщина должна сама предоставлять родовый сертификат в бумажном виде в различные медицинские учреждения, сообщает министерство труда и социальной защиты РФ.
По новым правилам родовый сертификат будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации. В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие в Единую информационную систему Фонда социального страхования, Фонд оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.
- Женщина просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг, ей больше не придется заботиться о бюрократических формальностях. Это очередной шаг к тому, чтобы цифра облегчила жизнь простого человека, – заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Сейчас по родовому сертификату Фонд социального страхования России оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности; родильными домами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период; а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни. При этом женщина должна сама предоставлять родовый сертификат в бумажном виде в различные медицинские учреждения, сообщает министерство труда и социальной защиты РФ.
1 363
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