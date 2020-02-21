Общество

49 минут назад

Липчанкам будут выдавать электронный родовой сертификат

1 363
#сертификат #роженицы
Липчанкам будут выдавать электронный родовой сертификат

Липецкая область стала одним из восьми пилотных проектов по внедрению новой формы документов.

Минздрав России, Минтруд России и Фонд социального страхования в 2020 году запустят новый пилотный проект – электронный родовый сертификат. Пилотный проект будет в течение года запущен в восьми регионах: Астраханской, Белгородской, Калининградской, Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, а также в Республике Башкортостан и Ямало-Ненецком автономном округе. В дальнейшем проект будет распространен на все субъекты Российской Федерации, сообщил глава Минтруда России Антон Котяков.

По новым правилам родовый сертификат будет переведен в электронную форму, что позволит полностью исключить участие женщины из процесса передачи информации. В ходе информационного обмена женская консультация сообщит необходимые сведения в ФСС о постановке на учет и наблюдении будущей мамы, в свою очередь роддом уведомит ФСС о том, что состоялись роды, а детская поликлиника проинформирует о постановке ребенка на учет в течение первого года жизни в возрасте до 3 месяцев. В соответствии с информацией, поступившей через межведомственное взаимодействие в Единую информационную систему Фонда социального страхования, Фонд оплатит медицинским организациям услуги, оказанные женщинам в период беременности, родов и наблюдения ребенка в течение первого года жизни.

- Женщина просто будет приходить в медицинские организации за получением необходимых ей и ее ребенку услуг, ей больше не придется заботиться о бюрократических формальностях. Это очередной шаг к тому, чтобы цифра облегчила жизнь простого человека, – заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Сейчас по родовому сертификату Фонд социального страхования России оплачивает медицинские услуги, предоставленные будущим мамам женскими консультациями в период беременности; родильными домами и перинатальными центрами в период родов и послеродовый период; а также детскими поликлиниками в период наблюдения новорожденного в первый год жизни. При этом женщина должна сама предоставлять родовый сертификат в бумажном виде в различные медицинские учреждения, сообщает министерство труда и социальной защиты РФ.
1 363
#сертификат #роженицы

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

вопрос

6 минут назад
Раньше было проще,зачем нам такие сложности ...
ответить

Еще в рубрике

В Липецке будет аквапарк!
#аквапарк #строительство
8
В Липецке будет аквапарк!

28 минут назад

Общество
Должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова
#назначения #администрация Липецкой области
14
Должность начальника областного управления инвестиций и инноваций заняла Евгения Локтионова

45 минут назад

Общество
Прогноз по росту зарплат липчан снижен
#зарплаты #прогноз
11
Прогноз по росту зарплат липчан снижен

сегодня, 09:25

Общество
Липчан укорили в отсутствии прогрессивных взглядов на оптимизацию школ
#оптимизация
13
Липчан укорили в отсутствии прогрессивных взглядов на оптимизацию школ

сегодня, 09:08

Общество
Карантин в школах Липецка завершен
#карантин
4
Карантин в школах Липецка завершен

сегодня, 09:08

Общество
На концерте группы «Пикник» зрителей осыпали лепестками роз (ФОТО)
5
На концерте группы «Пикник» зрителей осыпали лепестками роз (ФОТО)

сегодня, 08:11

Общество