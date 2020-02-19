Происшествия

сегодня, 15:58

В отношении порезавшего ножом липчанина возбуждено уголовное дело

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#поножовщина
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В отношении порезавшего ножом липчанина возбуждено уголовное дело

Всего четыре дня понадобилось правоохранительным органам, чтобы после публикации GOROD48 о полутора годах игнорирования очевидного преступления заставить полицию работать.

14 февраля в публикации «Есть тело, но нет дела» мы рассказали о том, что полтора года полиция не могла возбудить очевидное уголовное дело, в котором были и подозреваемый, и потерпевший, и орудие преступления, и его свидетели. То есть было все, чтобы наказать человека, порезавшего ножом жителя Липецка Романа Плахотю, но не было главного: самого уголовного дела.

И вот результат. Не прошло и четырех дней после этой публикации, как в отношении напавшего на Романа Плахотю мужчины полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ («хулиганство с применением оружия»). Об этом нам сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

- Прокуратура Советского района Липецка добилась возбуждения уголовного дела в отношении героя публикации на GOROD48, который 14 октября 2018 причинил Роману Плахоте ножевое ранение. По результатам проведенных проверочных мероприятий органом дознания ранее неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Последнее такое решение вынесено 1 февраля участковым уполномоченным отдела полиции №8 УМВД России по Липецку. Это процессуальное решение было проверено прокуратурой района, признано незаконным и отменено с постановкой вопроса о возбуждении уголовного дела. В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства при проведении доследственной проверки по этому материалу в адрес начальника УМВД России по Липецку внесено представление с постановкой вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которое в настоящее время находится на рассмотрении. - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.

А уже 18 февраля в отношении 25-летнего Николая Кротова полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, что Роман Плахотя 14 октября отмечал свой 32-й день рождения в антикафе на площади Победы. После игры в теннис разгоряченный именинник со своим товарищем Ильей Бабкиным вышел на улицу и тут же попал под нож незнакомого парня, который, по его словам, был в неадекватном состоянии. Ничего не говоря, мужчина стал махать перед именинником ножом керамбит. Роман уклонился от направленного ему в шею или в лицо удара, и нож полоснул ему по предплечью.

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керамбит - специфический клинок, он изогнут и заточен с внутренней стороны. Роман говорит, что нож на этом изображении почти точь-в-точь как тот, каким его ранили

Вооруженный мужчина стал пугать ножом выбежавших из кафе друзей истекающего кровью именинника, перемежая свои угрожающие выпады матом и угрозами физической расправы. Когда он попытался убежать с места преступления, один из товарищей Романа, Александр Черных, обхватил его сзади и вместе с ним грохнулся на асфальт. Как позже установили врачи, Николай Котов разбил голову и получил черепно-мозговую травму. Вызванные медики на первом реанимобиле отвезли в больницу напавшего на Романа человека, на втором, приехавшем позже, - его жертву.

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Тот самый хулиган

- В декабре 2018 года по моему случаю в полиции вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Я его обжаловал в прокуратуре Советского района. В прокуратуре исследовали материалы доследственной проверки и вернули их в полицию. Но там опять уголовного дела не возбудили. И по этому кругу меня прогнали за все это время уже четыре раза! - посетовал GOROD48 на нерасторопность правоохранительных органов потерпевший.
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#поножовщина
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Комментарии (8)

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Союз

4 минуты назад
Это теперь чтобы мусора возбудили дело уголовное, надо писать в редакцию gorod 48?. Гре...ные мусора и продажнные мр..зи
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Ник

26 минут назад
Бардак и ещё раз бардак, стоит вмешаться СМИ и сразу вопрос решается, неужели правоохранители не хотели срубить палку ??? Зачем затягивать, все же очевидно и понятно даже студенту 1 курса юридического факультета причём троечнику. Надеюсь дабы избежать подобных ситуаций виновные лица включая правоохранителей понесут как минимум дисциплинарную ответственность.
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Сара Конор

28 минут назад
Укрыть преступление от учета, либо отказать в возбуждении уголовного дела— главные методы борьбы с преступностью липецких полЮцецских.....
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Я

43 минуты назад
Редакция, а что, полиция и правоохранительные органы это не одно и тоже?
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Чил_аут

45 минут назад
А по факту бездействия мусоров проверку не хотят провести????
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Мужик

57 минут назад
А Нахера спасать гопника, чтоб он ещё пырнул кого нибудь, он вон итак за 1,5 года не подох и то счастье для него.
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украинский железобрюх

58 минут назад
Ну, наконец-то, справедливость восторжествует! Таких наказывать надо только пожизненном сроком, или вообще смертной казнью, чтобы не повадно было другим совершать такие преступления!
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гость

сегодня, 16:11
Никакого вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, сразу увольнение без всех привилегий, другим наука.
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