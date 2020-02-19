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В отношении порезавшего ножом липчанина возбуждено уголовное дело
Всего четыре дня понадобилось правоохранительным органам, чтобы после публикации GOROD48 о полутора годах игнорирования очевидного преступления заставить полицию работать.
И вот результат. Не прошло и четырех дней после этой публикации, как в отношении напавшего на Романа Плахотю мужчины полиция возбудила уголовное дело по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ («хулиганство с применением оружия»). Об этом нам сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
- Прокуратура Советского района Липецка добилась возбуждения уголовного дела в отношении героя публикации на GOROD48, который 14 октября 2018 причинил Роману Плахоте ножевое ранение. По результатам проведенных проверочных мероприятий органом дознания ранее неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела. Последнее такое решение вынесено 1 февраля участковым уполномоченным отдела полиции №8 УМВД России по Липецку. Это процессуальное решение было проверено прокуратурой района, признано незаконным и отменено с постановкой вопроса о возбуждении уголовного дела. В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства при проведении доследственной проверки по этому материалу в адрес начальника УМВД России по Липецку внесено представление с постановкой вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которое в настоящее время находится на рассмотрении. - сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры области.
А уже 18 февраля в отношении 25-летнего Николая Кротова полиция возбудила уголовное дело.
Напомним, что Роман Плахотя 14 октября отмечал свой 32-й день рождения в антикафе на площади Победы. После игры в теннис разгоряченный именинник со своим товарищем Ильей Бабкиным вышел на улицу и тут же попал под нож незнакомого парня, который, по его словам, был в неадекватном состоянии. Ничего не говоря, мужчина стал махать перед именинником ножом керамбит. Роман уклонился от направленного ему в шею или в лицо удара, и нож полоснул ему по предплечью.
керамбит - специфический клинок, он изогнут и заточен с внутренней стороны. Роман говорит, что нож на этом изображении почти точь-в-точь как тот, каким его ранили
Вооруженный мужчина стал пугать ножом выбежавших из кафе друзей истекающего кровью именинника, перемежая свои угрожающие выпады матом и угрозами физической расправы. Когда он попытался убежать с места преступления, один из товарищей Романа, Александр Черных, обхватил его сзади и вместе с ним грохнулся на асфальт. Как позже установили врачи, Николай Котов разбил голову и получил черепно-мозговую травму. Вызванные медики на первом реанимобиле отвезли в больницу напавшего на Романа человека, на втором, приехавшем позже, - его жертву.
Тот самый хулиган
- В декабре 2018 года по моему случаю в полиции вынесли отказ в возбуждении уголовного дела. Я его обжаловал в прокуратуре Советского района. В прокуратуре исследовали материалы доследственной проверки и вернули их в полицию. Но там опять уголовного дела не возбудили. И по этому кругу меня прогнали за все это время уже четыре раза! - посетовал GOROD48 на нерасторопность правоохранительных органов потерпевший.
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