27-летний мужчина получал деньги за радиаторы и переставал выходить на связь

Его будут судить по обвинению в двух эпизодах мошенничества.

27-летний житель Задонского района подозревается в двух случаях мошенничества: по данным следствия, он получал от покупателей деньги за радиаторы и после этого переставал выходить на связь.«Подозреваемый в одной из социальных сетей выложил объявление о продаже двух радиаторов, на которое откликнулась 39-летняя жительница Задонского района. Списавшись с продавцом в мессенджере, она перевела на его банковский счет 4 тысячи рублей, после чего он привез ей товар. Впоследствии ей понадобилось еще восемь радиаторов. Получив оплату в 16 тысяч рублей, злоумышленник перестал выходить на связь. От действий афериста также пострадала мать потерпевшей — 59-летняя жительница Воронежской области. Она хотела купить у подозреваемого четыре радиатора и профлист за 17 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено два уголовных дела по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество», санкции которой — до пяти лет лишения свободы. Причиненный ущерб подозреваемый уже полностью компенсировал.