15-летнему мальчику вскрыли абсцесс головного мозга: к осложнению привёл запущенный синусит
Происшествия
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сегодня, 10:21
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В подвале старой девятиэтажки на улице Липовской нашли мертвым 37-летнего мужчину
На теле липчанина не было внешних признаков насильственной смерти.
На теле липчанина криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Полиция установила личность умершего. Им оказался 37-летний житель Липецка, который не жил в доме, где был обнаружен. Причины его смерти установят эксперты.
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