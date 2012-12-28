В подвале старой девятиэтажки на улице Липовской нашли мертвым 37-летнего мужчину

На теле липчанина не было внешних признаков насильственной смерти.

Вчера спасательный отряд управления ГО и ЧС мэрии Липецка привлекли для извлечения трупа из подвала дома №6/4 по улице Липовской.На теле липчанина криминалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. Полиция установила личность умершего. Им оказался 37-летний житель Липецка, который не жил в доме, где был обнаружен. Причины его смерти установят эксперты.