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сегодня, 14:25
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Сорвавшую ремонт поликлиники компанию включили в реестр недобросовестных

Теперь ей два года нельзя участвовать в госзакупках.

Липецкое УФАС России рассмотрело материалы по факту одностороннего расторжения контракта на проведение капитального ремонта поликлиники Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1.

По данным пресс-службы антимонопольного ведомства, ООО «СК Вершина» за почти 20 миллионов рублей обязалось сделать ремонт в срок с ноября 2024 года по март 2025 года. Однако строительный контроль показал, что к январю организация выполнила почти в полном объеме только демонтажные работы. 

«Подрядчик также допустил и иные нарушения: некачественно оштукатурил стены, не установил радиаторы по проектной документации, повредил выделенную линию интернета, систему пожарной безопасности и видеонаблюдения. Заказчик пришел к выводу о невозможности исполнения контракта в срок и расторг его. Комиссия УФАС признала, что допущенные подрядчиком нарушения условий контракта являются существенными. Действия организации свидетельствуют о ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств. Липецкое УФАС России включило сведения о «СК Вершина» в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на два года», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.
медицина
УФАС
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Опять
10 минут назад
Эта Вершина, она же Вертекс, он же Гойкалов Александр Владимирович маю Прометей медкорпус тоже провалит. Не понахапается ни как((
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Р
16 минут назад
А есть хоть один проект который не сорвали? Трамвай, водопровод да все за что не возьмись
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Атеист
9 минут назад
Метро
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Гость
17 минут назад
Не надо даже изобретать велосипед-все давно уже придумано и обкатано, и не надо гоняться за дешевизной. Не будут падать в цене на торгах в 10 раз, чтобы работать себе в убыток! Освоят обьем по РЫНОЧНЫМ ценам на сумму договора, и бросят. Или сделают из г..на и палок. Раньше было как: Вот тебе, проверенный подрядчик, который кучу мелких убыточных объектов сдал, зарабатывая репутацию, хороший объект, а в нагрузку сделай парочку мелких и убыточных, за которые никто не возьмется. И все довольны! И волки сыты, и овцы целы.
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Ветеран
18 минут назад
А как насчет радионуклидного корпуса онкодиспансера? Его должны были сдать еще два месяца назад, а там работы ведутся "ни шатко ни валко"!!!
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-
19 минут назад
Как и с остальными бюджетными расходами - нужно закладывать подорожание не на уровне официальной инфляции и прогнозах ЦБ, а на реальных ожиданиях в текущей нестабильной ситуации.
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Буквоед
24 минуты назад
Опять на те же грабли!Уже не смешно!
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25 минут назад
И что? Поликлиника всё равно, на данный момент, не функционирует.
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Гость
31 минуту назад
Надо по репутации нанимать, как раньше, а не кто дешевле, и заносить в "черный список" директора, а не шарагу. Завтра вывеску сменит и будет опять объемы получать и косячить. Это всех касается, а не конкретного случая, ничего личного.
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Э х!
39 минут назад
Опять все долгий ящик отложат Где, когда лечить будут, врачи все на Сокол перешли
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