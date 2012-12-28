Сорвавшую ремонт поликлиники компанию включили в реестр недобросовестных

Теперь ей два года нельзя участвовать в госзакупках.

Липецкое УФАС России рассмотрело материалы по факту одностороннего расторжения контракта на проведение капитального ремонта поликлиники Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1.По данным пресс-службы антимонопольного ведомства, ООО «СК Вершина» за почти 20 миллионов рублей обязалось сделать ремонт в срок с ноября 2024 года по март 2025 года. Однако строительный контроль показал, что к январю организация выполнила почти в полном объеме только демонтажные работы.«Подрядчик также допустил и иные нарушения: некачественно оштукатурил стены, не установил радиаторы по проектной документации, повредил выделенную линию интернета, систему пожарной безопасности и видеонаблюдения. Заказчик пришел к выводу о невозможности исполнения контракта в срок и расторг его. Комиссия УФАС признала, что допущенные подрядчиком нарушения условий контракта являются существенными. Действия организации свидетельствуют о ненадлежащем исполнении принятых на себя обязательств. Липецкое УФАС России включило сведения о «СК Вершина» в реестр недобросовестных подрядчиков сроком на два года», — сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.