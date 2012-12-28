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Общество
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сегодня, 18:49
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На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 12 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители шести улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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