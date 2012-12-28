На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 12 февраля станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители шести улиц, предупредили в «РВК-Липецк».



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 4а, 4б по улице папина, № 30 по улице Терешковой, №№ 2, 4/2, 4/3, 6/2, 6/3 по улице Липовской, № 7/2 по улице Семашко, №№ 184 стр. 1, 184 стр.2 по улице Студеновской, №№ 1 стр.1, 1а, 1б, 1в, 3, 5 на площади Заводской.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.