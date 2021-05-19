Сегодня в Липецке: выставка знаменитого мастера, липчане за введение «сухого закона»

Всё, что нужно знать про наступивший день.

Мороз сохранится: днём на улице от -5 до -7 градусов. Существенных осадков не ожидается, но утром возможен туман.











С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах В. Терешковой, 30; Липовской, 2, 4/2, 4/3, 6/2, 6/3; Папина, 4а, 4б; Семашко, 7/2; Студеновской, 184 стр. 1, 184 стр. 2; на площади Заводской, 1 стр. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5.









С 9:00 до 17:00 останутся без электроэнергии жители улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева; Баумана; Белорусской; Васильковой; Земляничной; Литейной; Надежды; Пожарского, 8; Третьякова, 1; переулков Космического, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободного; Усадебного, 1-15. Отключат свет и в садоводческом товариществе «Пусковые двигатели».









Своё творчество продемонстрирует победитель многих всероссийских и международных конкурсов ансамбль народных инструментов «Мозаика» (художественный руководитель Вера Камбалина), который исполнит танцевальную музыку классических и современных композиторов. В программе произведения Антонина Дворжака, Петра Чайковского, Пабло Сарасате, Михаила Глинки, Евгения Дербенко, Юрия Романова, Себастьяна Ирадьера, Ефима Розенфельда, Луиджи Денца, Генри Манчини, Александра Цыганкова, Карлоса Гарделя.





















Фото vk.com





Вход свободный.







Новая выставка откроется в 17:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7) под названием «Образы времени из графики Алёны Дергилёвой» (6+).











На выставке представлены около 100 графических работ, в том числе известные серии автора: «Портреты художников», «Говорящие», «Люди метро».













Увидеть оригинальные произведения можно до 16 марта.

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на спектакль «Петя Семёнов. Восхождения» (6+)..









А ещё в «Библиотеке» в 19:02 начнётся очередной вечер настольных игр (12+).











Впереди – День Святого Валентина, по этому поводу в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) в 16:00 пройдёт актуальнейший мастер-класс по изготовлению валентинок (6+).















Если хотите порадовать свою вторую половинку чем-то эдаким, то милости просим на урок в кабинет №5.







Борьба за «сухой закон»





64% липчан в опросе SuperJob заявили, что одобряют инициативу Следственного комитета и Минздрава о запрете на продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года.

Среди тех, кто не употребляет алкоголь сторонников «сухого закона» ещё больше – 70%, среди пьющих - 52%. Большую поддержку инициатива получила у женщин.









А в промежутке с 10:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов погрузятся во мрак жители домов на улице Адмирала Макарова, 1б, 1в.Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.В зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 будет громко и весело на концерте «Все оттенки танца»В концерте принимают участие Вера Камбалина (домра), Александр Суворов (домра-альт), Александр Ролдугин (баян), Юрий Беляев (баян), Константин Богданов (балалайка), Дмитрий Матвеев (ударные), Евгений Ермаков (контрабас), а также солисты Липецкой филармонии Наталья Плюснина (сопрано) и Михаил Вербицкий (тенор).Сходить на концерт сегодня можно и в библиотеку «Проспект» (проспект Победы, 85), причём совершенно бесплатно. В 16:00 состоится концерт народного ансамбля русской песни «Родные напевы»Автор – признанный московский график, член-корреспондент Российской академии художеств, её работы хранятся и в Третьяковской галерее, и в Государственном историческом музее, и в отделе графики Российской государственной библиотеки. Любимые жанры Дергилёвой - городской пейзаж и психологический портрет.«Театр под деревом» в лице режиссёра и актёра Ивана Карпова, а также актрисы, хозяйки «Библиотеки» Дины Кюнбергер расскажет о начале жизненного пути Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, одного из самых выдающихся русских географов, ботаников, путешественников и общественных деятелей XIX–XX веков. Будет интересно даже тем, кто никогда не слышал это громкое имя.«Монополия», «Уно», «Мафия» и другие игры к услугам гостей. Разбираться в правилах и даже уметь играть вовсе не обязательно. Игромастер разберёт спорные ситуации и всему научит на месте. Приходить модно целыми компаниями или поодиночке.Против идеи 22%. Они недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!».Мы не проводили своих собственных опросов и исследований на эту тему, но знаем одну горячую сторонницу идеи. Дамочка продаёт самогон в одном из «старых» микрорайонов Липецка и рассказывает, что любая антиалкогольная инициатива властей приводит к росту цен на её продукцию и увеличивает доход. Она – однозначно за.