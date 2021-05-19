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Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: выставка знаменитого мастера, липчане за введение «сухого закона»
Всё, что нужно знать про наступивший день.
Мороз сохранится: днём на улице от -5 до -7 градусов. Существенных осадков не ожидается, но утром возможен туман.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах В. Терешковой, 30; Липовской, 2, 4/2, 4/3, 6/2, 6/3; Папина, 4а, 4б; Семашко, 7/2; Студеновской, 184 стр. 1, 184 стр. 2; на площади Заводской, 1 стр. 1, 1а, 1б, 1в, 3, 5.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 останутся без электроэнергии жители улиц А.Г. Кочеткова, 2, 4а; Арсеньева; Баумана; Белорусской; Васильковой; Земляничной; Литейной; Надежды; Пожарского, 8; Третьякова, 1; переулков Космического, 3, 4, 4а, 5, 5а; Свободного; Усадебного, 1-15. Отключат свет и в садоводческом товариществе «Пусковые двигатели».
А в промежутке с 10:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта на срок до 3-х часов погрузятся во мрак жители домов на улице Адмирала Макарова, 1б, 1в.
Пробки
Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.
Танцевальная музыка
В зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) в 19:00 будет громко и весело на концерте «Все оттенки танца» (12+).
Своё творчество продемонстрирует победитель многих всероссийских и международных конкурсов ансамбль народных инструментов «Мозаика» (художественный руководитель Вера Камбалина), который исполнит танцевальную музыку классических и современных композиторов. В программе произведения Антонина Дворжака, Петра Чайковского, Пабло Сарасате, Михаила Глинки, Евгения Дербенко, Юрия Романова, Себастьяна Ирадьера, Ефима Розенфельда, Луиджи Денца, Генри Манчини, Александра Цыганкова, Карлоса Гарделя.
В концерте принимают участие Вера Камбалина (домра), Александр Суворов (домра-альт), Александр Ролдугин (баян), Юрий Беляев (баян), Константин Богданов (балалайка), Дмитрий Матвеев (ударные), Евгений Ермаков (контрабас), а также солисты Липецкой филармонии Наталья Плюснина (сопрано) и Михаил Вербицкий (тенор).
Родные песни
Сходить на концерт сегодня можно и в библиотеку «Проспект» (проспект Победы, 85), причём совершенно бесплатно. В 16:00 состоится концерт народного ансамбля русской песни «Родные напевы» (6+).
Фото vk.com
Вход свободный.
Новая выставка откроется в 17:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 7) под названием «Образы времени из графики Алёны Дергилёвой» (6+).
Автор – признанный московский график, член-корреспондент Российской академии художеств, её работы хранятся и в Третьяковской галерее, и в Государственном историческом музее, и в отделе графики Российской государственной библиотеки. Любимые жанры Дергилёвой - городской пейзаж и психологический портрет.
На выставке представлены около 100 графических работ, в том числе известные серии автора: «Портреты художников», «Говорящие», «Люди метро».
Увидеть оригинальные произведения можно до 16 марта.
С чего начинал Петя-граф
Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) приглашает в 19:01 на спектакль «Петя Семёнов. Восхождения» (6+)..
«Театр под деревом» в лице режиссёра и актёра Ивана Карпова, а также актрисы, хозяйки «Библиотеки» Дины Кюнбергер расскажет о начале жизненного пути Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского, одного из самых выдающихся русских географов, ботаников, путешественников и общественных деятелей XIX–XX веков. Будет интересно даже тем, кто никогда не слышал это громкое имя.
Игротека
А ещё в «Библиотеке» в 19:02 начнётся очередной вечер настольных игр (12+).
«Монополия», «Уно», «Мафия» и другие игры к услугам гостей. Разбираться в правилах и даже уметь играть вовсе не обязательно. Игромастер разберёт спорные ситуации и всему научит на месте. Приходить модно целыми компаниями или поодиночке.
Валентинки
Впереди – День Святого Валентина, по этому поводу в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) в 16:00 пройдёт актуальнейший мастер-класс по изготовлению валентинок (6+).
Если хотите порадовать свою вторую половинку чем-то эдаким, то милости просим на урок в кабинет №5.
Борьба за «сухой закон»
64% липчан в опросе SuperJob заявили, что одобряют инициативу Следственного комитета и Минздрава о запрете на продажу алкоголя людям в возрасте до 21 года.
Среди тех, кто не употребляет алкоголь сторонников «сухого закона» ещё больше – 70%, среди пьющих - 52%. Большую поддержку инициатива получила у женщин.
Против идеи 22%. Они недоумевают: «В армию — с 18, а алкоголь — с 21?!».
Мы не проводили своих собственных опросов и исследований на эту тему, но знаем одну горячую сторонницу идеи. Дамочка продаёт самогон в одном из «старых» микрорайонов Липецка и рассказывает, что любая антиалкогольная инициатива властей приводит к росту цен на её продукцию и увеличивает доход. Она – однозначно за.
Дорогие липчане! Желаем вам плодотворного рабочего дня и не менее полезных пауз в работе, которые вы посвятите чтению новостей на GOROD48. Не оставляйте без присмотра этот безумный мир, интересуйтесь происходящими в нём событиями. Тем более что жителям Липецкой области не нужно рыскать по всему Интернету: всё новости уже почти два девятилетия наши люди привыкли читать на сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Ждём вас на сайте снова и снова.
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