В России

сегодня, 15:41

Путин рассказал о своей зарплате

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#зарплата #Путин #прожиточный минимум
Путин рассказал о своей зарплате

Президент уточнил, что он получает не больше всех в России, и согласился с тем, что выжить на прожиточный минимум нелегко.

Президент России Владимир Путин поговорил с жительницей Санкт-Петербурга после возложения цветов к памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку. Ей он рассказал о своей зарплате и отметил, что она у него не самая большая в стране, пишет издание «Федерал Пресс». Путина спросили, как можно прожить на 10 800 рублей. Собеседница предположила, что зарплата президента во много раз больше прожиточного минимума, с чем глава РФ спорить не стал, однако сообщил, что у него не самый большой заработок по стране. Он заверил, что есть "гораздо более высокие зарплаты".



Петербурженка пожаловалась, что на прожиточный минимум невозможно купить продукты и спросила, как быть матерям-одиночкам. Собеседница напомнила, что коммунальные платежи обходятся в 4 тыс. рублей и постоянно увеличивается взнос на капремонт. На это Путин привел пример других стран, где «всё рушится», потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату и запрещающие выселять неплательщиков. На вопрос, почему государство не решает проблемы, российский лидер заявил, что это не так, уточняет «Русская планета».
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#зарплата #Путин #прожиточный минимум

Комментарии (1)

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Гы

сегодня, 15:49
Мне кажется, что президент должен получать прожиточный минимум. Тогда будет больше стимулов работать хорошо.
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