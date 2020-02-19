сегодня, 15:41
Путин рассказал о своей зарплате
Президент уточнил, что он получает не больше всех в России, и согласился с тем, что выжить на прожиточный минимум нелегко.
Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020
Петербурженка пожаловалась, что на прожиточный минимум невозможно купить продукты и спросила, как быть матерям-одиночкам. Собеседница напомнила, что коммунальные платежи обходятся в 4 тыс. рублей и постоянно увеличивается взнос на капремонт. На это Путин привел пример других стран, где «всё рушится», потому что приняты законы, не позволяющие повышать квартплату и запрещающие выселять неплательщиков. На вопрос, почему государство не решает проблемы, российский лидер заявил, что это не так, уточняет «Русская планета».
Гы