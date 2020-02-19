Происшествия

51 минуту назад

Жителя области обвиняют в избиении и похищении соседки из-за кур

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#похищение #избиение
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Жителя области обвиняют в избиении и похищении соседки из-за кур

Елецкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Липецкой области завершил расследование уголовного дела 56-летнего жителя Становлянского района, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и похищение человека. Мужчина избил палкой, и запер в своей квартире связанную скотчем 54-летнюю соседку.

«По данным следствия, вечером 29 марта 2019 года в селе Становое обвиняемый в ходе конфликта с 54-летней соседкой нанес ей удары по голове заранее приготовленной палкой. Когда женщина стала кричать, обвиняемый заклеил ей рот скотчем, связал руки, ноги и сдавил ей шею. После чего продолжил избиение палкой и ногами, нанося удары по голове и телу. Сломив волю потерпевшей к сопротивлению, обвиняемый переместил женщину в свою квартиру, и запер входную дверь. Пленница с открытой черепно-мозговой травмой находилась в квартире соседа до утра следующего дня и не могла сообщить кому-либо о совершении в отношении неё преступления. Утром обвиняемый отвел пленницу домой и запретил ей сообщать кому-либо о произошедшем, пригрозив расправой. Однако потерпевшая обратилась за помощью к родственникам, после чего ее госпитализировали в тяжёлом состоянии», - сообщает фабулу дела пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области. 

В ходе допроса мужчина пояснил следователю, что причиной избиения соседки стал давний конфликт из-за её кур, которые портили его посевы. Вину мужчина признал частично и выдвинул свою версию произошедшего. Однако его рассказ следствие опровергло собранными доказательствами. 

Дело об избиении и похищении передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Затем начнется суд.
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#похищение #избиение
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Комментарии (2)

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g

23 минуты назад
Лучше бы он поймал в Тербунах Тербуненка когда тот расхищал щебень с карьера.
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Animal planet

25 минут назад
Из серии "В мире животных".
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