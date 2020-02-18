Погода в Липецке

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В Липецкой области продолжает теплеть

6 504
#безработица
В Липецкой области продолжает теплеть

Ночью 19 февраля через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой повсеместно небольшие мокрый снег и дождь. В последующие дни атмосферное давление будет повышенным, ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 7-11 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем без существенных осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем составит от 1 до 6 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.

День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 31 градус мороза. 

6 504
#безработица

Комментарии (6)

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Я

29 минут назад
Неужели комменты пишут одни дебилы?
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Вассисуалий

32 минуты назад
Лучше бы снег растаял, да жара ударила под десять ! А Ване - палку в одно место длиной сантиметров под тридцать !
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Вы

39 минут назад
Увы! Зима закончилась, так и не начавшись... Так что любители снега и морозов смиритесь с тем, что вам не повезло в этом году.
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Ваня

49 минут назад
Лучше снег выпал, да морозы ударили под тридцать!
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Ваш

52 минуты назад
А пря Сталяне морозы были под -40, снега до самых крыш бараков наметало, лёд на реках был 2 метровый
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Вася

53 минуты назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
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