В Липецкой области продолжает теплеть

Ночью 19 февраля через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой повсеместно небольшие мокрый снег и дождь. В последующие дни атмосферное давление будет повышенным, ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 7-11 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, днем без существенных осадков. Ветер западный, 6-11 м/сек. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем составит от 1 до 6 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.



День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 31 градус мороза.



