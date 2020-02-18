сегодня, 17:16
В Липецкой области продолжает теплеть
Ночью 19 февраля через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой повсеместно небольшие мокрый снег и дождь. В последующие дни атмосферное давление будет повышенным, ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, что на 7-11 градусов выше нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью - от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем она составит от 2 до 4 градусов тепла.
День 19 февраля стал самым теплым в Липецке в 1955 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 31 градус мороза.
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