Общество

35 минут назад

Липчане бросают вызов Великобритании: на Масленицу пройдут бега с блинами и сковородками

8 283
#блинный забег #Масленица
1
Липчане бросают вызов Великобритании: на Масленицу пройдут бега с блинами и сковородками

«Блин-бега» проведут в парке «Новолипецкий»

Городской ДК 1 марта на Масленицу проводит первые в истории Липецка масленичные забеги со сковородкой.
Родилась эта веселая традиция в Англии в XV веке: во многих городах проходят традиционные «Блинные бега» — забеги со сковородками, во время которых нужно перевернуть блин как минимум два раза. Считается, что эта традиция появилась в городе Олни в Бакингемшире.

Липецкий городской ДК бросает вызов англичанам и готовится к забегам с тройным переворотом блина на сковородке.

«Кто-то скажет: зачем нам чуждая традиция, своих забывать не годится!
Мы предлагаем вызов старушке Европе бросить, за российский ЗОЖ!
Бега с блин-тройным переворотом - даёшь!
Наши барышни и спортивней и краше, победят их Сюзанн наши Маши!» - говорится в масленичном вызове липчан бриттам.

Как сообщают в городском ДК, предварительные заявки нужно направлять на эл. почту lipoxana48@mail.ru
Для участия в бегах нужно указать ФИО, контактный номер и не забыть приготовить не только спортивную форму, но и собственную любимую сковородку, а так же передник и косынку.

Блины для забега будут выданы на месте, ценные призы для победителей готовятся. Встреча -  1 марта в парке «Новолипецкий». С 10-15 регистрация у главной сцены.

Фото: bikeandme.com.ua

8 283
#блинный забег #Масленица
1

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Ирина

1 минуту назад
Организаторы Молодцы! Побольше таких забав и конкурсов. Людям необходима разрядка и весёлый смех.
ответить

Animal planet

4 минуты назад
Конченные
ответить

LiPa

6 минут назад
Закрыли комментарии "Лыжня России", чтобы люди не писали, какой провальной она была в этом году - 3 тысячи участников против 10 тысяч в прошлом году.
ответить

Ваш

11 минут назад
Пря Сталяне токова не была
ответить

o4evidec

19 минут назад
Рука лицо
ответить

Александр

22 минуты назад
Мы уже Великобритании.
ответить

27 Лун

26 минут назад
М-да... Совсем уже - тю-тю!
ответить

Сергей 13

32 минуты назад
Дебилы,блин!
ответить

Еще в рубрике

Суд запретил липчанам ходить по мосту
#мост
16
Суд запретил липчанам ходить по мосту

сегодня, 11:44

Общество
В реконструкцию липецкого аэропорта намерены вложить более 2 млрд рублей
#тендер #аэропорт #реконструкция
37
В реконструкцию липецкого аэропорта намерены вложить более 2 млрд рублей

сегодня, 11:01

Общество
Липчанам гарантировали транспортный коллапс из-за ремонта проспекта Победы
#проспект Победы
96
Липчанам гарантировали транспортный коллапс из-за ремонта проспекта Победы

сегодня, 10:44

Общество
В Липецкой области требуют снизить транспортный налог
#налог #транспорт #инициатива
36
В Липецкой области требуют снизить транспортный налог

сегодня, 09:43

Общество
Школьные поборы обсудят на городской конференции родителей
#школа #поборы
87
Школьные поборы обсудят на городской конференции родителей

сегодня, 08:59

Общество
Житель Данкова лишился свободы из-за долгов по алиментам
#Алименты #приставы #долги
8
Житель Данкова лишился свободы из-за долгов по алиментам

сегодня, 08:44

Общество