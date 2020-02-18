Общество
35 минут назад
Липчане бросают вызов Великобритании: на Масленицу пройдут бега с блинами и сковородками
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«Блин-бега» проведут в парке «Новолипецкий»
Городской ДК 1 марта на Масленицу проводит первые в истории Липецка масленичные забеги со сковородкой.
Родилась эта веселая традиция в Англии в XV веке: во многих городах проходят традиционные «Блинные бега» — забеги со сковородками, во время которых нужно перевернуть блин как минимум два раза. Считается, что эта традиция появилась в городе Олни в Бакингемшире.
Липецкий городской ДК бросает вызов англичанам и готовится к забегам с тройным переворотом блина на сковородке.
«Кто-то скажет: зачем нам чуждая традиция, своих забывать не годится!
Мы предлагаем вызов старушке Европе бросить, за российский ЗОЖ!
Бега с блин-тройным переворотом - даёшь!
Наши барышни и спортивней и краше, победят их Сюзанн наши Маши!» - говорится в масленичном вызове липчан бриттам.
Как сообщают в городском ДК, предварительные заявки нужно направлять на эл. почту lipoxana48@mail.ru
Для участия в бегах нужно указать ФИО, контактный номер и не забыть приготовить не только спортивную форму, но и собственную любимую сковородку, а так же передник и косынку.
Блины для забега будут выданы на месте, ценные призы для победителей готовятся. Встреча - 1 марта в парке «Новолипецкий». С 10-15 регистрация у главной сцены.
Фото: bikeandme.com.ua
Родилась эта веселая традиция в Англии в XV веке: во многих городах проходят традиционные «Блинные бега» — забеги со сковородками, во время которых нужно перевернуть блин как минимум два раза. Считается, что эта традиция появилась в городе Олни в Бакингемшире.
Липецкий городской ДК бросает вызов англичанам и готовится к забегам с тройным переворотом блина на сковородке.
«Кто-то скажет: зачем нам чуждая традиция, своих забывать не годится!
Мы предлагаем вызов старушке Европе бросить, за российский ЗОЖ!
Бега с блин-тройным переворотом - даёшь!
Наши барышни и спортивней и краше, победят их Сюзанн наши Маши!» - говорится в масленичном вызове липчан бриттам.
Как сообщают в городском ДК, предварительные заявки нужно направлять на эл. почту lipoxana48@mail.ru
Для участия в бегах нужно указать ФИО, контактный номер и не забыть приготовить не только спортивную форму, но и собственную любимую сковородку, а так же передник и косынку.
Блины для забега будут выданы на месте, ценные призы для победителей готовятся. Встреча - 1 марта в парке «Новолипецкий». С 10-15 регистрация у главной сцены.
Фото: bikeandme.com.ua
8 283
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