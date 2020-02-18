Происшествия

53 минуты назад

Уроженец Тамбовской области изуродовал лопатой автомобиль такси и избил водителя

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#порча имущества #избиение
Уроженец Тамбовской области изуродовал лопатой автомобиль такси и избил водителя

В Липецке по обвинению в умышленном уничтожении имущества и нанесении тяжкого вреда здоровью будут судить уроженца Тамбовской области. По данным следствия, во время новогодних каникул мужчина напал со штыковой лопатой на таксиста.

- Следствием установлено, что в один из новогодних дней пьяный уроженец Тамбовской области возвращался вместе с семьей на такси из гостей. Будучи недовольным качеством езды водителя, он после остановки автомобиля на улице Космонавтов, нанес имеющейся при себе штыковой лопатой повреждение автомобилю «Лада», - рассказали обстоятельства дела в пресс-службе областной прокуратуры.

На автомобиле пассажир не остановился, он схватил водителя за куртку и повалил на землю. В результате падения таксист получил винтообразный перелом большеберцовой кости правой ноги. Лежащего водителя пассажир избил руками и ногами. 

Уголовное дело уроженца Тамбовской области передано в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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#порча имущества #избиение

Комментарии (4)

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Wolt

3 минуты назад
В сша за нападение на таксиста дают 25 лет
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420 Грехов

23 минуты назад
Обычные будни Пипецка. Ничего удивительного!
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1

27 минут назад
Гости не привыкли к быдлячему поведению липецких свиней. Этого таксиста бы в Тулу или Воронеж. Дня бы не продержался
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Сергей 13

33 минуты назад
Фига се,тамбовчане даже в гости со штыковой лопатой ходят,и в такси ездят.Жаль,я не работаю,он бы с этой лопатой в дупле в Тамбов поехал.
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