53 минуты назад
Уроженец Тамбовской области изуродовал лопатой автомобиль такси и избил водителя
В Липецке по обвинению в умышленном уничтожении имущества и нанесении тяжкого вреда здоровью будут судить уроженца Тамбовской области. По данным следствия, во время новогодних каникул мужчина напал со штыковой лопатой на таксиста.
На автомобиле пассажир не остановился, он схватил водителя за куртку и повалил на землю. В результате падения таксист получил винтообразный перелом большеберцовой кости правой ноги. Лежащего водителя пассажир избил руками и ногами.
Уголовное дело уроженца Тамбовской области передано в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.
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Сергей 13