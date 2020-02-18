Уроженец Тамбовской области изуродовал лопатой автомобиль такси и избил водителя

В Липецке по обвинению в умышленном уничтожении имущества и нанесении тяжкого вреда здоровью будут судить уроженца Тамбовской области. По данным следствия, во время новогодних каникул мужчина напал со штыковой лопатой на таксиста.



- Следствием установлено, что в один из новогодних дней пьяный уроженец Тамбовской области возвращался вместе с семьей на такси из гостей. Будучи недовольным качеством езды водителя, он после остановки автомобиля на улице Космонавтов, нанес имеющейся при себе штыковой лопатой повреждение автомобилю «Лада», - рассказали обстоятельства дела в пресс-службе областной прокуратуры.



На автомобиле пассажир не остановился, он схватил водителя за куртку и повалил на землю. В результате падения таксист получил винтообразный перелом большеберцовой кости правой ноги. Лежащего водителя пассажир избил руками и ногами.



Уголовное дело уроженца Тамбовской области передано в суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

