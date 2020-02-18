В реконструкцию липецкого аэропорта намерены вложить более 2 млрд рублей

Глобальное обновление гражданской воздушной гавани региона задумала Москва. Пока заказчик ищет авторов проекта реконструкции.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов» объявило о поиске подрядчика на разработку проектной документации по проекту «Реконструкция и развитие аэропорта Липецк». Труд специалистов госпредприятие оценило в 33,4 млн рублей. Эти работы, как и само обновление липецкого аэропорта, оплатит федеральный бюджет.



Реконструкцию липецкого аэропорта планируют провести в 2021-2023 годах. Глобальный ремонт будет проходить без приостановления работы аэропорта. В рамках модернизации аэродромного комплекса планируется выполнить работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок, рулежных дорожек, устройству очистных сооружений и устройству водосточно-дренажной сети, строительству аварийно-спасательной станции, установки свето-сигнального оборудования и объектов электроснабжения, строительство периметрового ограждения, а также другие виды работ, предусмотренные проектом.



Обновление воздушной гавани будет проходить в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» для расширения магистральной системы страны. Саму реконструкцию оплатят из федерального бюджета деньгами ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Предельный бюджет реконструкции аэропорта «Липецк» - 2 млрд 89 млн 310 тысяч рублей.



- Международный аэропорт "Липецк" — аэропорт федерального значения. Реконструкция и строительство объектов аэродромной инфраструктуры позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок и улучить качество предоставляемых услуг, - сообщает Росавиация.



Проект модернизации должен быть готов к 25 декабря 2020 года.



Напомним, работы по модернизации аэропорта Липецка ведутся с 2013 года. В общей сложности в реконструкцию вложено более 1 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Осенью 2018 года в «Липецке» был построен перрон для стоянки самолетов с большой грузоподъемностью.