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В реконструкцию липецкого аэропорта намерены вложить более 2 млрд рублей

17 942
#тендер #аэропорт #реконструкция
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В реконструкцию липецкого аэропорта намерены вложить более 2 млрд рублей

Глобальное обновление гражданской воздушной гавани региона задумала Москва. Пока заказчик ищет авторов проекта реконструкции.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов» объявило о поиске подрядчика на разработку проектной документации по проекту «Реконструкция и развитие аэропорта Липецк». Труд специалистов госпредприятие оценило в 33,4 млн рублей. Эти работы, как и само обновление липецкого аэропорта, оплатит федеральный бюджет.

Реконструкцию липецкого аэропорта планируют провести в 2021-2023 годах. Глобальный ремонт будет проходить без приостановления работы аэропорта. В рамках модернизации аэродромного комплекса планируется выполнить работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы, перрона, мест стоянок, рулежных дорожек, устройству очистных сооружений и устройству водосточно-дренажной сети, строительству аварийно-спасательной станции, установки свето-сигнального оборудования и объектов электроснабжения, строительство периметрового ограждения, а также другие виды работ, предусмотренные проектом.

Обновление воздушной гавани будет проходить в рамках государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» для расширения магистральной системы страны. Саму реконструкцию оплатят из федерального бюджета деньгами ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» и ФГУП «Администрация гражданских аэропортов». Предельный бюджет реконструкции аэропорта «Липецк» - 2 млрд 89 млн 310 тысяч рублей.

- Международный аэропорт "Липецк"  — аэропорт федерального значения. Реконструкция и строительство объектов аэродромной инфраструктуры позволит повысить уровень безопасности полетов, расширить географию пассажирских перевозок и улучить качество предоставляемых услуг, - сообщает Росавиация.

Проект модернизации должен быть готов к 25 декабря 2020 года.

Напомним, работы по модернизации аэропорта Липецка ведутся с 2013 года. В общей сложности в реконструкцию вложено более 1 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов. Осенью 2018 года в «Липецке» был построен перрон для стоянки самолетов с большой грузоподъемностью.
17 942
#тендер #аэропорт #реконструкция
1

Комментарии (17)

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Сеня

4 минуты назад
Только закончили реконструкцию и вот опять))))))
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9 минут назад
Там уже бывший мусоренок, потирает свои потные ладошки, в предвкушении легкого бабла.
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Турист

10 минут назад
Я не понял рейсы в Анталию в апреле будут или нет?
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Эх

26 минут назад
Повезёт руководству.....
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Сколько же можно кормить

32 минуты назад
Ментов. Они и так наворовали и насобирали на 10 жизней вперёд. И опять 2 млрд. Противно читать.
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А МОЖЕТ

35 минут назад
Скажите сколько заложено на воровство бюджетных денег?
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Ч

38 минут назад
Сколько можно его реконструировать ? Пора заводить уголовное дело на соответствующих лиц .
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Давайте каждый год реконструировать.

41 минуту назад
Походу каждый приходящий мер будет реконструировать под себя да и новый начальник аэропорта? А нет чтобы запросить отчёт и провести проверку о выполненных ранее работ вплоть рубля, и спросить с бывших руководителей и подрядчиков.
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ждем расширения маршрутов

43 минуты назад
Надо еще наладить авиасобщение с райцентрами области. Сел в самолет, полетел в Тербуны. Красота !
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самое главное

45 минут назад
Не забудьте удлинить взлетно-посадочную полосу ! Просите не меньше 100 миллиардов рублей ! Сможете освоить ?
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