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Школьные поборы обсудят на городской конференции родителей
Городская конференция родительской общественности «Семья и школа: как найти взаимопонимание» пройдет 28 февраля в 17:00 в школе № 59.
- У родителей будет возможность обсудить темы «добровольных пожертвований» школе и деятельности родительских комитетов. Кроме того, собравшиеся поговорят об организации школьного питания и охране учебных заведений. Родители смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы от компетентных специалистов, - сообщает пресс-служба мэрии.
Для желающих принять участие в конференции открыта предварительная регистрация. В связи с тем, что конференция проводится в актовом зале школы, количество мест ограничено. Просьба заявлять об участии в конференции заблаговременно. Регистрация по ссылке www.doal.ru/node/5708.
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