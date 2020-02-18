Общество

17 минут назад

Школьные поборы обсудят на городской конференции родителей

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#школа #поборы
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Школьные поборы обсудят на городской конференции родителей

Городская конференция родительской общественности «Семья и школа: как найти взаимопонимание» пройдет 28 февраля в 17:00 в школе № 59. 

В конференции, организованной департаментом образования, примут участие глава Липецка Евгения Уваркина, руководители профильного ведомства, представители прокуратуры и депутатского корпуса, общественники. 

- У родителей будет возможность обсудить темы «добровольных пожертвований» школе и деятельности родительских комитетов. Кроме того, собравшиеся поговорят об организации школьного питания и охране учебных заведений. Родители смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы от компетентных специалистов, - сообщает пресс-служба мэрии. 

Для желающих принять участие в конференции открыта предварительная регистрация. В связи с тем, что конференция проводится в актовом зале школы, количество мест ограничено. Просьба заявлять об участии в конференции заблаговременно. Регистрация по ссылке www.doal.ru/node/5708.
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#школа #поборы
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Комментарии (1)

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15 секунд назад
ЭТО НЕ ПОБОРЫ , это ПОСИЛЬНАЯ, ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ! Ясно ! ГНИЛЫЕ НАЙМИТЫ администрации подтверждают ! ----И это тоже были посильные вложения. Мне лично не жалко было,в том числе и на линолеум,окна,жалюзи.... самое главное,чтобы мой ребёнок учился в чистом и уютном классе ..... --------
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