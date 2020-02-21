На общешкольную конференцию родительской общественности уже закрыта регистрация

Кто не успел, тот опоздал!

В этот понедельник мэрия Липецка проанонсировала созыв родительской конференции «Семья и школа: как найти взаимопонимание», которая пройдет вечером 28 февраля в школе № 59. А уже сегодня, за неделю до этой встречи, ее организаторы закрыли регистрацию.



- Все. В актовом зале 59-й школы уже нет мест, - прокомментировал ситуацию вице-мэр Липецка Евгений Павлов.



По словам курирующего сферу образования чиновника, для конференции родительской общественности было бы трудно подыскать актовый зал большей вместимости. Это понятно: ни одно учреждение не в силах было бы вместить всех желающих, ведь в Липецке насчитывается 58 тысяч школьников, и несколько тысяч человек неизменно превратили бы такое мероприятие в новгородское вече. Непонятно другое: почему организаторы этой действительно необходимой общешкольной конференции не создали дискуссионной площадки, на которой горожанам можно было бы оставлять свои вопросы и пожелания?