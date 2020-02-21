Общество

сегодня, 15:16

На общешкольную конференцию родительской общественности уже закрыта регистрация

3 400
#дети
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На общешкольную конференцию родительской общественности уже закрыта регистрация

Кто не успел, тот опоздал!

В этот понедельник мэрия Липецка проанонсировала созыв родительской конференции «Семья и школа: как найти взаимопонимание», которая пройдет вечером 28 февраля в школе № 59. А уже сегодня, за неделю до этой встречи, ее организаторы закрыли регистрацию.

- Все. В актовом зале 59-й школы уже нет мест, - прокомментировал ситуацию вице-мэр Липецка Евгений Павлов.

По словам курирующего сферу образования чиновника, для конференции родительской общественности было бы трудно подыскать актовый зал большей вместимости. Это понятно: ни одно учреждение не в силах было бы вместить всех желающих, ведь в Липецке насчитывается 58 тысяч школьников, и несколько тысяч человек неизменно превратили бы такое мероприятие в новгородское вече. Непонятно другое: почему организаторы этой действительно необходимой общешкольной конференции не создали дискуссионной площадки, на которой горожанам можно было бы оставлять свои вопросы и пожелания?
3 400
#дети
2

Комментарии (3)

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Рабочий

1 минуту назад
Почему прокомментировать нельзя про экологию от нлмк? Предидущую статью. Хитрожопые. И лайки только в плюс работают. Губер оставайся в липецке навсегда. И жену привези пускай живет. И детей . Живи рядом с нлмк. Слабо?
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58 000 тысяч школьников

сегодня, 15:33
1200 рублей в год,наличными,без квитанции ,за охрану с каждого школьника.69 000 000 миллионов рублей-ежегодный теневой оброк с родителей школьников.Кому идет в карман эта наличка?
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СССР

сегодня, 15:27
Павлов это демогог и препач он только за себя волнуется за своё кресло,а то что скажет народ ему на это нас...ть самое главное на кресле усидеть.!!!
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