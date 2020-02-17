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Число жертв ЧП на заводе «Русский хром» выросло до трех

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Число жертв ЧП на заводе «Русский хром» выросло до трех

Семьям погибших обещана помощь

Число погибших при коротком замыкании на трансформаторе на заводе АО "Русский хром" в Первоуральске (Свердловская область) возросло до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу АО "Русский хром 1915", которому принадлежит завод.

Ранее сообщалось, что в больнице скончались двое других пострадавших. Таким образом, число жертв трагедии возросло до трех человек. Собеседник агентства уточнил, что семьям погибших будет оказана поддержка.

По предварительной информации, короткое замыкание электрооборудования произошло 13 февраля около 08:30 (06:30 мск) на территории АО "Русский хром 1915" в помещении отдельно стоящей подстанции цеха пароснабжения.

ейчас специальная комиссия разбирается в причинах произошедшего. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований охраны труда.
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