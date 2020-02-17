В Липецке за неделю зарегистрированы 32 случая гриппа

Управление Роспотребнадзора опубликовало статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю. В Липецке респираторными инфекциями заболели 5096 человек.



«С 10 по 16 февраля в Липецкой области зарегистрировано 7910 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости составил 69,1 на 10 тысяч населения, что на уровне расчетного эпидемического порога. Недельный темп прироста случаев составил 3%», - сообщает управление Роспотребназора.

По данным санитарных врачей, среди обратившихся за медицинской помощью, как и ранее, преобладают дети в возрасте до 14 лет - 72% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации (3,2%) не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (5%), что свидетельствует о стабильности ситуации.



Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 64% (5096 случаев, в т.ч. 37 случая гриппа). Показатели заболеваемости совокупного населения (100,0 на 10 тыс.) ниже уровня эпидпорога как среди населения в целом, так по возрастным группам.



Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о сохранении высокой активности вирусов гриппа (выявлены в 52% положительных проб, доминирует грипп В) на фоне продолжающейся циркуляции негриппозных респираторных вирусов (48% от всех положительных проб, представлены вирусами парагриппа, адено-, РС- и другими).



