Здоровье

сегодня, 15:00

В Липецке за неделю зарегистрированы 32 случая гриппа

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#грипп #ОРВИ
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В Липецке за неделю зарегистрированы 32 случая гриппа

Управление Роспотребнадзора опубликовало статистику по заболеваемости гриппом и ОРВИ за предыдущую неделю. В Липецке респираторными инфекциями заболели 5096 человек.

«С 10 по 16 февраля в Липецкой области зарегистрировано 7910 случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости составил 69,1 на 10 тысяч населения, что на уровне расчетного эпидемического порога. Недельный темп прироста случаев составил 3%», - сообщает управление Роспотребназора. 
По данным санитарных врачей, среди обратившихся за медицинской помощью, как и ранее, преобладают дети в возрасте до 14 лет  - 72% всех случаев за неделю. Уровень госпитализации (3,2%) не превышает среднемноголетнего показателя для этого периода года (5%), что свидетельствует о стабильности ситуации. 

Доля жителей Липецка в областной структуре заболеваемости составила 64% (5096 случаев, в т.ч. 37 случая гриппа). Показатели заболеваемости совокупного населения (100,0 на 10 тыс.) ниже уровня эпидпорога как среди населения в целом, так по возрастным группам. 

Результаты исследований материала от больных с клиникой ОРВИ свидетельствуют о сохранении высокой активности вирусов гриппа (выявлены в 52% положительных проб, доминирует грипп В) на фоне продолжающейся циркуляции негриппозных респираторных вирусов (48% от всех положительных проб, представлены вирусами парагриппа, адено-, РС- и другими).

1 643
#грипп #ОРВИ
1

Комментарии (1)

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Психиатр

сегодня, 15:28
А больных на голову ещё больше, каждый первый по статистики - дебил!
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