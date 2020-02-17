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51 минуту назад

В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

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В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги

Ограбление совершили три человека

Вооруженные ножом грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги в Гонконге на фоне слухов о нехватке товаров первой необходимости из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на The Guardian.

Три человека в масках рано утром украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских магазинов. По словам полиции, у одного из злоумышленников при себе был нож. Сумма ущерба составила более 1 тыс. гонконгских долларов (8,2 тыс. рублей).

При этом накануне гендиректор совета потребителей Гонконга рекомендовала местным жителям не скупать рулоны туалетной бумаги и не хранить их у себя в большом количестве, поскольку из-за влажного климата они могут заплесневеть. По ее словам, крупные поставщики уже заявили, что нехватки этого товара не будет.

Жители мегаполиса уже массово скупают мясо, рис, лапшу, туалетную бумагу, мыло и иные товары. Распространение слухов связано с эпидемией коронавируса нового типа в Китае.
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