В мире
51 минуту назад
В Гонконге вооруженные грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги
Ограбление совершили три человека
Вооруженные ножом грабители похитили 600 рулонов туалетной бумаги в Гонконге на фоне слухов о нехватке товаров первой необходимости из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на The Guardian.
Три человека в масках рано утром украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских магазинов. По словам полиции, у одного из злоумышленников при себе был нож. Сумма ущерба составила более 1 тыс. гонконгских долларов (8,2 тыс. рублей).
При этом накануне гендиректор совета потребителей Гонконга рекомендовала местным жителям не скупать рулоны туалетной бумаги и не хранить их у себя в большом количестве, поскольку из-за влажного климата они могут заплесневеть. По ее словам, крупные поставщики уже заявили, что нехватки этого товара не будет.
Жители мегаполиса уже массово скупают мясо, рис, лапшу, туалетную бумагу, мыло и иные товары. Распространение слухов связано с эпидемией коронавируса нового типа в Китае.
Три человека в масках рано утром украли примерно 50 упаковок бумаги у доставщика возле одного из гонконгских магазинов. По словам полиции, у одного из злоумышленников при себе был нож. Сумма ущерба составила более 1 тыс. гонконгских долларов (8,2 тыс. рублей).
При этом накануне гендиректор совета потребителей Гонконга рекомендовала местным жителям не скупать рулоны туалетной бумаги и не хранить их у себя в большом количестве, поскольку из-за влажного климата они могут заплесневеть. По ее словам, крупные поставщики уже заявили, что нехватки этого товара не будет.
Жители мегаполиса уже массово скупают мясо, рис, лапшу, туалетную бумагу, мыло и иные товары. Распространение слухов связано с эпидемией коронавируса нового типа в Китае.