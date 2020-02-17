Общество
сегодня, 11:25
Чиновница обматерила главу администрации: суд оштрафовал ее за оскорбление на 1000 рублей
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В Измалковском районе вынесено судебное решение по делу об оскорблении главы администрации сельского поселения.
- Как установлено в ходе проверки, специалист администрации поселения в присутствии своих коллег оскорбила грубой нецензурной бранью главу администрации сельского поселения, унизив его честь и достоинство, - сообщает прокуратура Липецкой области.
В отношении женщины было возбуждено административное дело, материалы которого рассмотрел судья Измалковского судебного участка.
Постановлением судьи женщина оштрафована на 1000 рублей.
В отношении женщины было возбуждено административное дело, материалы которого рассмотрел судья Измалковского судебного участка.
Постановлением судьи женщина оштрафована на 1000 рублей.
13 1118
один голос
Вот как она матерится
Житель
Партия воров и жуликов
Коллега!!
Местному
Житель
Во почему.
МестныйЯ
МестныйЯ