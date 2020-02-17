Чиновница обматерила главу администрации: суд оштрафовал ее за оскорбление на 1000 рублей

В Измалковском районе вынесено судебное решение по делу об оскорблении главы администрации сельского поселения.

- Как установлено в ходе проверки, специалист администрации поселения в присутствии своих коллег оскорбила грубой нецензурной бранью главу администрации сельского поселения, унизив его честь и достоинство, - сообщает прокуратура Липецкой области.



В отношении женщины было возбуждено административное дело, материалы которого рассмотрел судья Измалковского судебного участка.



Постановлением судьи женщина оштрафована на 1000 рублей.

