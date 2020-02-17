Общество

сегодня, 11:25

Чиновница обматерила главу администрации: суд оштрафовал ее за оскорбление на 1000 рублей

13 1118
#оскорбление
2
Чиновница обматерила главу администрации: суд оштрафовал ее за оскорбление на 1000 рублей

В Измалковском районе вынесено судебное решение по делу об оскорблении главы администрации сельского поселения.

- Как установлено в ходе проверки, специалист администрации поселения в присутствии своих коллег оскорбила грубой нецензурной бранью главу администрации сельского поселения, унизив его честь и достоинство, - сообщает прокуратура Липецкой области.

В отношении женщины было возбуждено административное дело, материалы которого рассмотрел судья Измалковского судебного участка.

Постановлением судьи женщина оштрафована на 1000 рублей. 
13 1118
#оскорбление
2

Комментарии (13)

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один голос

1 минуту назад
с удовольствием отдал бы и -1500
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Вот как она матерится

3 минуты назад
https://youtu.be/0O76H87jc4k
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Житель

14 минут назад
Значит заслужил, женщина всегда права! А суд по другому не мог, власть же ему зарплату платит!
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Партия воров и жуликов

33 минуты назад
Мэрша миллиардерша на всю страну прославилась,хоть бы штраф выписали!
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Коллега!!

33 минуты назад
А Уваркиной значит можно рабочих материть
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Местному

34 минуты назад
Пишут в инете,что это и не Кирилл,а япончик))
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Житель

35 минут назад
А причина какая? Почему не написано, пили вместе или ещё что?
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Во почему.

37 минут назад
А Почему, Да потому, пошла на повышение да и взяла дополнительные уроки преподавания в колонии по предмету брани и общения.
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МестныйЯ

45 минут назад
А Почему, аторитет-патриарх Кирилл открыто назвал русский народ быдлом безнаказанно, так что на фоне нашим областных междусобойчиков это не оскорбление, а глас свыше...
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МестныйЯ

49 минут назад
А наш мер, ей можно - онажмать, да и не мат то был, а магаданский говор)))
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