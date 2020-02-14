В России
сегодня, 13:06
В России начали сборку нового гражданского Ил
Самолет создают на авиазаводе «Сокол».
АО «РСК "МиГ"» (в составе ПАО «ОАК») на производственной площадке авиазавода «Сокол» приступила к изготовлению отсеков фюзеляжа первого самолета Ил-114-300, производимого по серийным технологиям. Воздушное судно создается в рамках промышленной кооперации на предприятиях ОАК, сообщает телеканал «Звезда».
На нижегородском авиазаводе "Сокол" будут изготовлены семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолета, после чего они будут переданы для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также серийные заводы "ВАСО" и "Авиастар-СП" в Воронеже и Ульяновске. Финальная сборка будет осуществляться на производственных площадях РСК "МиГ" - на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина, уточняет РИА Новости.
Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработан и будет полностью запущен с использованием новейших цифровых технологий, позволяющих осуществлять работу по бесчертежной системе - в едином информационном пространстве. В начале 2019 года стало известно, что сборку опытного экземпляра планируют закончить к лету 2019 года, летные испытания намечены на 2020 год, первые серийные машины появятся в 2021 году. «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» планирует производить около двенадцати Ил-114-300 ежегодно после 2021 года.
На нижегородском авиазаводе "Сокол" будут изготовлены семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолета, после чего они будут переданы для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также серийные заводы "ВАСО" и "Авиастар-СП" в Воронеже и Ульяновске. Финальная сборка будет осуществляться на производственных площадях РСК "МиГ" - на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина, уточняет РИА Новости.
Проект гражданского самолета Ил-114-300 разработан и будет полностью запущен с использованием новейших цифровых технологий, позволяющих осуществлять работу по бесчертежной системе - в едином информационном пространстве. В начале 2019 года стало известно, что сборку опытного экземпляра планируют закончить к лету 2019 года, летные испытания намечены на 2020 год, первые серийные машины появятся в 2021 году. «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» планирует производить около двенадцати Ил-114-300 ежегодно после 2021 года.