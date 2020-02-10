На круизном лайнере в Японии коронавирусом заразились 130 человек

Один из заразившихся — украинский гражданин. Также на судне находятся 24 россиянина

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились 130 человек. Об этом официально сообщают СМИ и правительство Японии.



Один из заразившихся — украинский гражданин, который входил в экипаж лайнера. Вместе с ним болезнь обнаружена у еще четырех работников. Также на судне находятся 24 россиянина, об их проблемах со здоровьем пока не сообщается.



Круизное судно находится на карантине в порту Йокогамы. Пассажиров не пускают на сушу. Общее число людей на многопалубном лайнере составляет 3,7 тысячи человек. На судне находятся по меньшей мере 600 человек с хроническими заболеваниями, которые требуют обеспечить их лекарствами.