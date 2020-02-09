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28 минут назад

НЛМК рассказал об итогах встречи жителей Введенского сельсовета с руководителями компании «Стагдок»

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#Стагдок. Введенский сельсовет
НЛМК рассказал об итогах встречи жителей Введенского сельсовета с руководителями компании «Стагдок»
8 февраля в селе Ильино Липецкого района Липецкой области прошла встреча руководителей компании «Стагдок», занимающейся добычей и переработкой известняка, с жителями сел Введенка, Воскресеновка, Ильино, которые расположены рядом с карьером предприятия. 

Сегодня пресс-служба НЛМК выпустила релиз посвященный этой встрече: 

«Поводом встречи стало обращение жителей, которые получили неподтвержденную информацию о расширении карьера в направлении этих сел. О планах по развитию карьера и мероприятиях по снижению шумового воздействия жителям рассказали генеральный директор «Стагдок» Александр Зименков и руководитель дивизиона «Руда» (объединяет добывающие предприятия Группы НЛМК) Сергей Напольских.

«Стагдок» подтвердил, что разработка карьера ведется в границах горного отвода, утвержденного надзорными органами, с соблюдением нормативных требований. Дальнейшее развитие карьера планируется осуществлять в северо-западном направлении, что исключает приближение к населенным пунктам.

Также внимание было уделено шумовому и сейсмическому воздействию взрывных работ. Руководители «Стагдок» рассказали, что в настоящее время компания разрабатывает мероприятия по оптимизации массы заряда и периодичности взрывов для снижения шумового воздействия, планирует перенести время взрывных работ на более удобное для жителей близлежащих сел, а также анализирует возможности сокращения ночных работ в карьере, вплоть до полного их исключения.

Руководство компании высказало мнение о том, что в рамках формирования плана дальнейшей отработки месторождения органам управления района также необходимо проанализировать законность жилищной застройки на приближенных к карьеру территориях».

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#Стагдок. Введенский сельсовет

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