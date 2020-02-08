Специалисты решают проблемы с теплоснабжением в отдельных домах района Сырский Рудник

Сейчас в работе 96 заявок, касающихся около 20 домов.

96 заявок подали жильцы около 20 домов района Ссырского рудника из-за отсутствия в квартирах горячей воды или отопления, сообщает пресс-служба администрации Липецка.



Специалисты ООО «Сырская» осуществляют необходимые регулировочные работы на внутридомовых тепловых сетях. На домах продолжаются работы по устранению воздушных пробок и незначительных утечек.



В мэрии напомнили, что свои заявки при наличии проблем с отоплением или горячей водой жители могут оставить по телефону ЕДДС 8-800-450-48-48. Все они будут переданы в управляющие компании.

