Общество

19 минут назад

Специалисты решают проблемы с теплоснабжением в отдельных домах района Сырский Рудник

3 161
#Сырский рудник #отопление
Специалисты решают проблемы с теплоснабжением в отдельных домах района Сырский Рудник

Сейчас в работе 96 заявок, касающихся около 20 домов.

96 заявок подали жильцы около 20 домов района Ссырского рудника из-за отсутствия в квартирах горячей воды или отопления, сообщает пресс-служба администрации Липецка.

Специалисты ООО «Сырская» осуществляют необходимые регулировочные работы на внутридомовых тепловых сетях. На домах продолжаются работы по устранению воздушных пробок и незначительных утечек. 

В мэрии напомнили, что свои заявки при наличии проблем с отоплением или горячей водой жители могут оставить по телефону ЕДДС 8-800-450-48-48. Все они будут переданы в управляющие компании.
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#Сырский рудник #отопление

Комментарии (3)

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До весны ещё - ого-го сколько!

2 минуты назад
Разжигайте костры, согревайтесь алкоголем... Спасайтесь, короче, всем, чем можете!
ответить

2

8 минут назад
Специалисты?
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Скоро весна,

8 минут назад
Тепло,все норм будя
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