В воскресенье по мосту в Новой Жизни начнется реверсивное движение

В мэрии говорят, что эти неудобства будут временными - на две недели.

Как уже сообщал GOROD48, в этом году на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецке потратят 1,3 миллиарда рублей (776,1 млн рублей - средства федерального бюджета, 524 миллиона - областного). Часть средств предназначена для строительства нового моста над железнодорожными путями в поселке Новая Жизнь.



Этот дополнительный мостовой переход призван решить проблему автомобильных заторов на трассе Липецк-Грязи. Муниципальный контракт со сроком исполнения до 31 декабря предполагает возведение 80-метровой эстакады и обустройство подходов к нему. Проектом предусмотрена организация двух полос для движения. Ширина проезжей части составит 7 метров, тротуаров - по 2,2 метра с каждой ее стороны.



- Уже начались подготовительные работы, завоз материалов и оборудования. Непосредственно к строительным работам планируют приступить уже завтра, 8 февраля. Поэтому в ночь с 8 на 9 февраля ориентировочно на две недели будет перекрыта половина существующего моста. Движение по путепроводу будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме, - сообщил сегодня на брифинге председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Николай Воронин.