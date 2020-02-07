Общество

сегодня, 16:59

В воскресенье по мосту в Новой Жизни начнется реверсивное движение

5 599
#Мост #Новая Жизнь
3
В воскресенье по мосту в Новой Жизни начнется реверсивное движение

В мэрии говорят, что эти неудобства будут временными - на две недели.

Как уже сообщал GOROD48, в этом году на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Липецке потратят 1,3 миллиарда рублей (776,1 млн рублей - средства федерального бюджета, 524 миллиона - областного). Часть средств предназначена для строительства нового моста над железнодорожными путями в поселке Новая Жизнь.

Этот дополнительный мостовой переход призван решить проблему автомобильных заторов на трассе Липецк-Грязи. Муниципальный контракт со сроком исполнения до 31 декабря предполагает возведение 80-метровой эстакады и обустройство подходов к нему. Проектом предусмотрена организация двух полос для движения. Ширина проезжей части составит 7 метров, тротуаров - по 2,2 метра с каждой ее стороны.

- Уже начались подготовительные работы, завоз материалов и оборудования. Непосредственно к строительным работам планируют приступить уже завтра, 8 февраля. Поэтому в ночь с 8 на 9 февраля ориентировочно на две недели будет перекрыта половина существующего моста. Движение по путепроводу будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме, - сообщил сегодня на брифинге председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства городской администрации Николай Воронин.
5 599
#Мост #Новая Жизнь
3

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Маша

26 минут назад
Привет! Меня зовут Маша, мне 23 года. Хочу найти мужчину для интимных встреч и пошлого общения. Буду рада ответить всем, пишите мне на сайте знакомств, вот моя страничка - http://loveto.one/masha96
ответить

коллегу

26 минут назад
Там и без ремонта пипец всегда
ответить

..

29 минут назад
Жопа.
ответить

Народ

сегодня, 17:13
Урааа! Дождались... (аплодисменты)
ответить

КОЛЛЕГИ

сегодня, 17:09
ЭТО БУДЕТ ПИПЕЦ.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке арестовали строящийся для обманутых дольщиков дом
#обманутые дольщики
5
В Липецке арестовали строящийся для обманутых дольщиков дом

54 минуты назад

Общество
В Липецке полностью закрыли на карантин школу
#карантин #школа
8
В Липецке полностью закрыли на карантин школу

сегодня, 16:31

Общество
Проспект Победы перекроют в ночь на 22 февраля
#Проспект Победы
50
Проспект Победы перекроют в ночь на 22 февраля

сегодня, 15:06

Общество
Улицы города от гололеда обрабатывают с помощью более 60 единиц спецтехники
#гололед
22
Улицы города от гололеда обрабатывают с помощью более 60 единиц спецтехники

сегодня, 13:14

Общество
Реновация улицы Ленина: никто не хочет архитектурного винегрета
#реновация #строительство #конкурс
23
Реновация улицы Ленина: никто не хочет архитектурного винегрета

сегодня, 13:04

Общество
Донимавшие липчанку коллекторы заплатят штраф
#долг #кредит #банкрот
22
Донимавшие липчанку коллекторы заплатят штраф

сегодня, 11:29

Общество