В России

25 минут назад

Россиян проверят на иммунитет к коронавирусу

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#коронавирус
В систему всероссийского мониторинга коллективного иммунитета «Монитор-Био» могут включить коронавирус, рассказали «Известиям» в Национальном исследовательском центре (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. 

Сейчас система только разрабатывается и действует в пилотном режиме в нескольких регионах (Москва, Петербург, Подмосковье, Новосибирская область и Крым). 

В нее уже включены более 20 заболеваний, в том числе краснуха, туберкулез, ветряная оспа, гепатиты и др. 

Система позволит контролировать уровень сопротивляемости россиян инфекциям, скорректировать Национальный календарь профилактических прививок, а также уточнить сроки и географию охвата вакцинацией. 

Включение в нее 2019-nCoV позволит выяснить, есть ли у населения коллективный иммунитет к новому коронавирусу. 

Обычно у добровольцев разных возрастов берут анализы крови и определяют, антитела или антигены к каким заболеваниям содержатся в сыворотке. 

Внедрение мониторинга планируют завершить во второй половине 2020 года. По словам завлабораторией механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов в подразделении НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Владимира Гущина, 2019-nCoV новый вирус, и иммунитета у россиян быть не может. Однако важно понять, как иммунитет реагирует на вирус и спланировать защиту населения. 
86
#коронавирус

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