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Год не дотянул: 26-летний житель области попал под уголовное дело за уклонение от призыва

13 1086
#призыв
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Год не дотянул: 26-летний житель области попал под уголовное дело за уклонение от призыва

Мужчина дважды отказался получать повестку. Отказ от службы он объяснил личными мотивами.

В Грязинском районе расследовано уголовное дело 26-летнего местного жителя, которого обвиняют в об уклонении от призыва на военную службу. 

«По данным следствия, обвиняемый, не имея законных оснований для освобождения от военной службы, в осенний призыв 2019 года дважды отказался от получения повесток о явке в военкомат, тем самым уклонился от прохождения мероприятий, связанных со службой в Вооруженных силах Российской Федерации», - сообщает формулировку обвинительного заключения пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Обвиняемый написал явку с повинной и заявил, что не желают служить в армии из-за личных убеждений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что предельный возраст призыва на срочную службу составляет в России 27 лет.

13 1086
#призыв
1

Комментарии (13)

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Просто липчанин

4 минуты назад
Русалка, ты - идиотка или прикидываешься ?
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Просто липчанин

6 минут назад
Не мог один год прошариться.
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Русалка

8 минут назад
Под "дитятю" косит, позорник... Не хочет служить - марш горшки выносить !!!
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Леха

12 минут назад
Надо написать официальную бумагу в военкомат,с формулировкой-так как в связи с поправками в Конституцию и Пенсионные реформы служба в армии и учеба в * и в ВУЗах не входит в трудовой стаж,отказываюсь терять год стажа,как в экологических условиях нашего города боюсь не дожить до пенсии ))))))
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Вася сосед

20 минут назад
а тут Контуженный, а еще не служил :)
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Дикая Дичь

21 минуту назад
есть варианты всегда. а тут...
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жока

24 минуты назад
Не мужил, кто не сидел , тот не русский!
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жока

25 минут назад
цыган-негр, да, журналюги какую-то дичь написали, ты прав, мой арабо-негро-цыгано-арийский брат
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Не мужил

29 минут назад
не служик!
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цыган-негр

41 минуту назад
Уголовку могут впаять (и то условно), если не явишься на сборный пункт для отправки в войска. Если не явился по повестке в военкомат , уголовной ответственности за это не предусмотрено! Максимум штраф ..
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