Год не дотянул: 26-летний житель области попал под уголовное дело за уклонение от призыва

Мужчина дважды отказался получать повестку. Отказ от службы он объяснил личными мотивами.

В Грязинском районе расследовано уголовное дело 26-летнего местного жителя, которого обвиняют в об уклонении от призыва на военную службу.

«По данным следствия, обвиняемый, не имея законных оснований для освобождения от военной службы, в осенний призыв 2019 года дважды отказался от получения повесток о явке в военкомат, тем самым уклонился от прохождения мероприятий, связанных со службой в Вооруженных силах Российской Федерации», - сообщает формулировку обвинительного заключения пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

Обвиняемый написал явку с повинной и заявил, что не желают служить в армии из-за личных убеждений.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Санкция статьи 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу) предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Напомним, что предельный возраст призыва на срочную службу составляет в России 27 лет.