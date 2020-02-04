Происшествия

20 минут назад

8-летний мальчик пострадал в столкновении на Студеновской

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#авария #ДТП
8-летний мальчик пострадал в столкновении на Студеновской

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 3 февраля в Липецке на улице Неделина 48-летний водитель «Фольксвагена» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 55-летнюю женщину. С травмами ее госпитализировали.

На улице Студеновской столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 35-летнего мужчины и «ВАЗ-2113» с 36-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали женщина-водитель и ее 8-летний пассажир. Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены. 

3 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1014 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 41.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 626 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 67 нарушений правил парковки.

Так же было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


289
#авария #ДТП

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