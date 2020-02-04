20 минут назад
8-летний мальчик пострадал в столкновении на Студеновской
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы три человека.
На улице Студеновской столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 35-летнего мужчины и «ВАЗ-2113» с 36-летней женщиной за рулем. В аварии пострадали женщина-водитель и ее 8-летний пассажир. Они получили травмы, и после оказания помощи были отпущены.
3 февраля на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1014 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 41.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 626 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 67 нарушений правил парковки.
Так же было зафиксировано 25 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.