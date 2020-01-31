Перед уходом в отставку экс-министр спорта РФ присвоил липчанину звание Заслуженного мастера спорта

Это был один из последних приказов Павла Колобкова.

В Липецкую область пришло официальное уведомление о том, что стрелку Максиму Смыкову присвоено высшее спортивное звание страны – Заслуженного мастера спорта.

Об этом вышел соответствующий приказ Министерства спорта РФ. Любопытно, что этот приказ стал одним из последних у прежнего министра Павла Колобкова и был подписан 15 января – именно в этот день Правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку, а новым министром спорта вскоре был назначен Олег Матыцин.

Максиму Смыкову 27 лет, он является воспитанником Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта (бывшая СШОР №13) и клуба «Липецкий Металлург». Стрельбой начал заниматься в 2006 году (с 14 лет) и уже через два года попал в юношескую сборную России. Сейчас – стрелок национальной сборной страны в упражнении «трап».

В прошлом году Смыков в паре с липчанкой Юлией Савельевой стал 2 серебряным призёром чемпионата мира в итальянском Лонато в соревнованиях смешанных пар. У спортсмена немало и других наград: в 2015 году он взял «золото» чемпионата мира в командном зачете, в 2017 году удостоился «бронзовой» медали в соревнованиях смешанных пар. Обладатель Кубка России-2017.





