Происшествия
сегодня, 16:16
Опасное вождение стало причиной тройной аварии на проспекте Победы
Сегодня в Липецке на проспекте Победы произошло ДТП с участием трех автомобилей.
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Судя по записи камеры наблюдения, автомобиль «ВАЗ-2115», который двигался по проспекту Победы в сторону одноименной площади, подрезали. Машину после торможения занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Дэу». Этот автомобиль после удара отскочил в проезжающий «Хендай».
- В ДТП никто не пострадал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
- В ДТП никто не пострадал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
молодой тупняк
Спокойный
Прошу пардону,
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