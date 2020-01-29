Происшествия

сегодня, 16:16

Опасное вождение стало причиной тройной аварии на проспекте Победы

14 2220
#авария #ДТП
4
Опасное вождение стало причиной тройной аварии на проспекте Победы

Сегодня в Липецке на проспекте Победы произошло ДТП с участием трех автомобилей. 

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Судя по записи камеры наблюдения, автомобиль «ВАЗ-2115», который двигался по проспекту Победы в сторону одноименной площади, подрезали. Машину после торможения занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Дэу». Этот автомобиль после удара отскочил в проезжающий «Хендай».

- В ДТП никто не пострадал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

14 2220
#авария #ДТП
4

Комментарии (14)

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молодой тупняк

5 минут назад
Город не приспособлен для такой плотности авто! автобус отъезжает от остановки, газель как положено ему уступает, (5,7) объезжает газель и уже нарушает ПДД, так как автобусу отъезжающему от остановки надо уступать все полосы, а следовательно тот кто поцеловал(5,7) тоже нарушил ПДД, наша беда невнимательность, незнание, спешка и неприспособленность города к плотности авто.
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Спокойный

8 минут назад
Просто не надо продавать права.
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Прошу пардону,

14 минут назад
Вэл, но пятнашке, если у него был регистратор, нужно было бить резака, а так пятнашка на встречке и ущерб двум автомобилям, не считая его самого...
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Котэ

18 минут назад
Сергей, за своей скоростью надо следить и за возможными, внезапными изменениями в дорожной обстановке.
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Сергей

22 минуты назад
Поворотники нужно включать и в зеркала смотреть
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Котэ

31 минуту назад
Вэл, причем. За дорожной обстановкой надо следить, а не гнать как сумасшедший.
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Вэл

51 минуту назад
15 ка светлая ни при чём,это на чёрной машине надо было в зеркало поглядеть прежде чем манёвр совершать.Виноват на чёрной машине!!!
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Котэ

53 минуты назад
Антиспонсор ГИБДД, надо не со скоростью потока двигаться, а включить внимание и следить за дорожной ситуацией.
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Антиспонсор ГИБДД

55 минут назад
Человек двигался со скоростью потока. Нужно наказать водителя, подрезавшей авто (пятерка, семерка не понятно)
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лика с лтз

58 минут назад
Алкан с ЛТЗ, на кладбище опаздывал
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