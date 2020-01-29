Опасное вождение стало причиной тройной аварии на проспекте Победы

Сегодня в Липецке на проспекте Победы произошло ДТП с участием трех автомобилей.



Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Судя по записи камеры наблюдения, автомобиль «ВАЗ-2115», который двигался по проспекту Победы в сторону одноименной площади, подрезали. Машину после торможения занесло на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Дэу». Этот автомобиль после удара отскочил в проезжающий «Хендай».



- В ДТП никто не пострадал, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



