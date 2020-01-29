Двухлетний ребенок закрыл бабушку на балконе

Дверь в квартиру женщины также оказалась закрыта.

Семь раз с 28 по 29 января по вызовам горожан и на происшествия выезжали спасатели управления по делам ГО и ЧС Липецка. Из них четыре раза - на вскрытие дверей, дважды – на пожар, и один раз – на ДТП.«На улице Хорошавина двухлетний малыш закрыл на балконе бабушку, когда женщина вышла развесить бельё. Впустить её обратно, ребёнок не сумел. Подъехавшие на зов о помощи родственники попасть в квартиру не смогли: в замочной скважине изнутри был оставлен ключ. Спасатели вскрыли дверь слесарным инструментом и вызвали бабушке медиков», - сообщает пресс-служба муниципального управления по делам ГО и ЧС .Похожая ситуация произошла на проспекте Победы с 90-летней женщиной. Дверь захлопнулась, и она не смогла вернуться в свою квартиру.Возгорание в сушилке возникло в доме на площади Победы, а пожар – в цехе по производству мебели на улице Рабочей. Там участие спасателей, к счастью, не понадобилась. Пожарные ГУ МЧС России по Липецкой области ликвидировали огонь оперативно.Кроме того, городские спасатели оказали помощь жертве ДТП. Около шести часов вечера автомобиль «Нива» вылетел в кювет с трассы Липецк – Усмань и врезался в дерево. На переднем пассажирском сидении автомобиля зажало женщину. Спасатели с помощью специального оборудования извлекли ее из салона и передали бригаде медиков. У пострадавшей диагностированы ушибы и переломы.