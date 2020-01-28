«Рено» и «Лэнд Ровер» столкнулись на перекрестке улиц Первомайской и Горького

Водителей уберегли подушки безопасности.

Сегодня в Липецке на перекрестке улиц Первомайской и Горького столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Лэнд Ровер».



По предварительной версии, водитель «Рено» поворачивал с улицы Горького налево и не пропустил встречный автомобиль. Как рассказывают очевидцы последствий ДТП, в машинах сработали подушки безопасности, что уберегло водителей от серьезных травм.

