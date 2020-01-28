Происшествия

сегодня, 21:59

«Рено» и «Лэнд Ровер» столкнулись на перекрестке улиц Первомайской и Горького

9 714
#ДТП
«Рено» и «Лэнд Ровер» столкнулись на перекрестке улиц Первомайской и Горького

Водителей уберегли подушки безопасности.

Сегодня в Липецке на перекрестке улиц Первомайской и Горького столкнулись автомобили «Рено Логан» и «Лэнд Ровер». 

По предварительной версии, водитель «Рено» поворачивал с улицы Горького налево и не пропустил встречный автомобиль. Как рассказывают очевидцы последствий ДТП, в машинах сработали подушки безопасности, что уберегло водителей от серьезных травм. 
9 714
#ДТП

Комментарии (9)

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Может

14 минут назад
глюки виноваты ......!
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Место

16 минут назад
встречи изменить нельзя .......
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Mikl

24 минуты назад
Кхе кхе, ленд ровер наш клиент?
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Да

54 минуты назад
Это очень опасный перекрёсток ,чуть ли не каждый месяц жесткие столкновения .И выхода нет .
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Ваз

сегодня, 22:28
Иномарки...
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Дерсу

сегодня, 22:17
Да, жизнь у ГОРКОГО была несладкой!
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кто то был в наушниках и капюшоне

сегодня, 22:10
а говорят, что пешеходы виноваты
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баранов посчитали ?

сегодня, 22:07
кто победил ?
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Светофор

сегодня, 22:07
Не помогает?
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