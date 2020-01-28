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сегодня, 17:42

Двое бизнесменов получили сроки за хищения на космодроме Восточный

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Двое бизнесменов получили сроки за хищения на космодроме Восточный

Суд в Ставрополе вынес приговор по делу о хищении денег

В Ставрополе предпринимателям вынесли приговор за присвоение миллионов на строительстве космодрома в Амурской области, информирует КП со ссылкой на прокуратуру края.

"Толстиков А.В. и Карташов И.Н. признаны виновными в совершении преступления по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Ими были похищены бюджетные денежные средства в сумме 252,6 миллиона рублей при строительстве космодрома "Восточный" в Амурской области", - говорится в сообщении.

Андрей Толстиков и Иван Карташов являлись партнерами по строительному бизнесу и стали подрядчиком ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам». Предполагалось, что фирма создаст на космодроме комплекс для хранения компонентов ракетного топлива.

Авансом бизнесменам в 2015 году выдали 252,5 миллиона рублей. Однако предприимчивые ставропольские коммерсанты перевели деньги на счета третьих фирм и забросили объект. Обещанные работы так и не были выполнены.
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