Поселок Дачный останется ночью без тепла и холодной воды

Сегодня с 09:00 до 17:00 останутся без света жители дома № 39/5 по улице Космонавтов, домов №№ 1, 3, 5/2, 5/3, 7/2, 9/1, 9/2, 11, 11/3, 15/2 по улице Филипченко, №№ 3/4, 7, 8, 8/2, по улице Звездной, а также магазин «Школьный мир» и офисы юридических лиц на этих улицах, Не будет электричества также у юридических лиц на улицах Неделина и Скороходова, у жителей домов №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней села Подгорное, в детском реабилитационном центре, в садоводческих товариществах «Машиностроитель» и «Светлана», а также на территории Косыревского кладбища. С 09:00 до 16:00 обесточат СНТ «Дачный», а с 10:00 до 12:00 свет отключат жителям домов №2 по улице 9 мая и № 44 по проспекту Мира. В этот день после обеда, с 14:00 до 17:00 останутся без света еще две улицы — Космонавтов и Терешковой: электричество отключат в домах №№ 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 32, 34 по улице Космонавтов и №№ 18, 20, 22, 24 по улице Терешковой.



Тепло отключат с 09:00 до 17:00 по адресу улица Дружбы, 32, где расположены училище, общежитие, мастерские, в ООО «Развитие», а с 10:00 до 17:00 — в доме № 24 по улице Задорожной. С 20:00 сегодняшнего дня, 29 января до 08:00 30 января без тепла останется поселок Дачный.



В ночь с 29 на 30 января (с 20:00 до 08:00) поселок Дачный будет без холодной воды — вместе с поселками Матырский и Силикатного завода и станцией Казинка. С 09:00 до 20:00 холодную воду отключат в домах №№ 24, 24/1, 26, 26а, 26б, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4 (школа №16), 34/5, 36, 38, 38а, 40, 42 по улице Циолковского, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов №№ 1а и 5а по улице 50 НЛМК и дома № 5 в Студенческом городке, а с 09:00 до 17:00 — дома №№ 29 и 31 по улице Ленина. С 09:00 до 16:00 холодную воду отключат также в домах №№ 1/1 и ½ по улице Энгельса.



Как сообщили в пресс-службе ЛГЭК, все отключения связаны с проведением ремонтных работ.



