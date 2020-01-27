Липчанин пожаловался на езду на красный свет автомобиля с блатными номерами (ФОТО)

Команды светофора на дорогах соблюдают, увы, не все.

Житель Липецка прислал в редакцию GOROD48 фотографии, на которых он зафиксировал грубое нарушение ПДД – езду на красный свет.

По словам автора фото, снимки он сделал на Елецкой трассе перед мостом утром 21 января. Автомобиль с красивыми номерами сначала заехал за стоп-линию (штраф 1000 рублей ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ), немного постоял.





Фото-1. Вот он заезжает за стоп-линию

Затем водитель рванул с места, когда до окончания действия красного сигнала светофора оставалось еще несколько секунд (проезд на красный свет наказывается штрафом в 1000 рублей по той же статье). По словам автора фото, водитель торопился так, что быстро «ушел в точку», чем создал аварийную ситуацию.





Фото-2. Он уже едет: стоп-линия осталась позади, стоп-сигналы уже не горят, а горит все еще красный