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Липчанин пожаловался на езду на красный свет автомобиля с блатными номерами (ФОТО)

16 1806
#ПДД #нарушения #езда на красный свет
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Липчанин пожаловался на езду на красный свет автомобиля с блатными номерами (ФОТО)

Команды светофора на дорогах соблюдают, увы, не все.

Житель Липецка прислал в редакцию GOROD48 фотографии, на которых он зафиксировал грубое нарушение ПДД – езду на красный свет.

По словам автора фото, снимки он сделал на Елецкой трассе перед мостом утром 21 января. Автомобиль с красивыми номерами сначала заехал за стоп-линию (штраф 1000 рублей ч.1 ст. 12.12 КоАП РФ), немного постоял.

image1.png

Фото-1. Вот он заезжает за стоп-линию

Затем водитель рванул с места, когда до окончания действия красного сигнала светофора оставалось еще несколько секунд (проезд на красный свет наказывается штрафом в 1000 рублей по той же статье). По словам автора фото, водитель торопился так, что быстро «ушел в точку», чем создал аварийную ситуацию.

1-1.jpg

Фото-2. Он уже едет: стоп-линия осталась позади, стоп-сигналы уже не горят, а горит все еще красный

16 1806
#ПДД #нарушения #езда на красный свет
3

Комментарии (16)

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Рус

3 минуты назад
Стукачь ипаные, в очко вам лом
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Ппц

32 минуты назад
Тоже мне криминал ! А вот стучать ,эт грех !!!
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Смоленское Гибдд

32 минуты назад
Автор фоток, беги из города, за тобой идут, город48 слил на тебя всю инфу.
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Блин горелый

33 минуты назад
Кент, Бегут?
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Инспектор

37 минут назад
Прокуроров гаишники не имеют право привлекать к административной ответственности. В лучшем случае письмо в прокуратуру.
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3-Р

40 минут назад
3-р это прокурорская серия. им можно.
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Друггг

42 минуты назад
Р...рр...прокуратура...
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Водитель

44 минуты назад
Ну поехал чуть пораньше , а этот Павлик Морозов быстрей кляузу писать ,
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Эдуард Суровый

49 минут назад
Такое ощущение,что и автор стоит либо на стоп-линии,либо за ней. А на втором фото,так вообще, он проиграл старт и обиделся.
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Пашка Шкет

50 минут назад
Я авторитет,погоняло моё ШКЕТ,дам в жопу любому и сделаю миньет!!!!
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