В Ельце началась реконструкция моста

Ремонт планируют завершить к 875-летию города.

Мэр Ельца Евгений Боровских сообщил о старте реконструкции моста через реку Быстрая Сосна. На работы отведено 25 месяцев, но обновление моста планируют завершить раньше — к 875-летию города, то есть сентябрю 2021 года.



- Подрядчик начал обустройство строительной площадки, организацию подъездов к ней и возведение временных сооружений. Работы планируется проводить в два этапа. На первом этапе работ, реализация которого будет осуществляться в течение всего текущего года, мостостроители осуществят реконструкцию опор и подготовку оснований для расширения моста до 4 полос. Движение по мосту на этом этапе ограничиваться не будет. В течение второго этапа реконструкцией будет затронута верхняя часть пролётных конструкций моста, в связи с чем движение автомобилей временно будет осуществляться по одной полосе поочередно в каждую сторону, - сообщил Евгений Боровских в Instagram.



Строительство железобетонного моста через Быструю Сосну началось в 1970 году, а завершилось в 1979 году. Он переброшен через воду параллельно пешеходному Каракумскому мосту. Сейчас автомобильный мост представляет собой 235 метров полотна шириной 11,75 м.