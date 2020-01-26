25 минут назад
Здание егерского императорского училища в Липецке снова горело
Сегодня в Липецке на улице Олега Кошевого пожар возник в заброшенном здании бывшего императорского егерского училища.
Это здание горит уже не первый раз. В прошлом году там уже был пожар. В этом здании проводят время подростки и укрываются от непогоды бомжи.
Здание бывшего Липецкого егерского училища, 1858 года постройки, является объектом культурного наследия регионального значения.
В декабре прошлого года Прокуратура Октябрьского района Липецка проверила соблюдение федерального законодательства о противодействии терроризму в части предупреждения несанкционированного доступа посторонних лиц на заброшенные объекты (здания, сооружения).
«На улице Олега Кошевого выявлено заброшенное здание бывшего Липецкого егерского училища, 1858 года постройки, относящееся к объектам культурного наследия регионального значения. В здание имеется свободный доступ, что стало основанием для принятия мер прокурорского реагирования», - сообщало о результатах проверки пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
В адрес начальника управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области прокурор внес представление, в соответствии с которым, в течение месячного срока должны быть приняты меры к устранению допущенных нарушений.
Но сегодня в здании возник пожар, и, судя по фото, доступ в помещения был свободен.
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