В Липецкой области до +2

Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.

В ближайшие сутки на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области ожидается облачной, с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 2 градуса мороза, что на 8-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза.

20 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.