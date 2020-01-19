Погода в Липецке

сегодня, 16:59

В Липецкой области до +2

3 246
#погода #гололед
В Липецкой области до +2

Ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков.

В ближайшие сутки на фоне повышенного атмосферного давления погода в Липецкой области ожидается облачной, с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры составят 2 градуса мороза, что на 8-9 градусов выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 января в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днем будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит от 5 до 7 градусов мороза, днем ожидается от 1 до 3 градусов мороза. 

20 января стал самым теплым в Липецке в 2007 году, тогда в городе было +6. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1927 году – 31 градус мороза.

3 246
#погода #гололед

Комментарии (3)

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Чип

24 минуты назад
12 месяцев хватит бухать в лесу у костра и меняться местами.
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Ельчанин

51 минуту назад
Лучше бы до +30 жары, да без осадков!
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Липчанин

56 минут назад
на удивление мягкий характер погоды текущей зимы.
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