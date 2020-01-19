Общество

32 минуты назад

Экс-мэр Липецка Сергей Иванов окунулся в крещенскую купель

7 582
#крещение #Иванов
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Экс-мэр Липецка Сергей Иванов окунулся в крещенскую купель

Об этом он рассказал в своем Инстаграме и был единственным, кто это сделал из глав муниципалитетов.

Сегодня ночью экс-глава Липецка, а ныне руководитель администрации Тербунского района, Сергей Иванов показал подписчикам своего аккаунта в Инстаграме, как надо окунаться в купель.

- Вместе с православными верующими в крещенский сочельник, совершил омовение в воде открытого водоема, - рассказал он в этом посту. - Пусть в Вашем доме царит дружба, счастье, любовь!!! Мир Вашему дому !!! Прекрасного праздника Вам!

Мы просмотрели страницы других представителей муниципальной власти в Липецкой области. Оказалось, Сергей Иванов был единственным, кто совершил православный обряд, или, как минимум, выложил это в сеть.


7 582
#крещение #Иванов
1

Комментарии (7)

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Денис

7 минут назад
Мытьём жопы грехи не сможешь.
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Что такое

10 минут назад
Православные и верующие???
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А ты хотел бы

20 минут назад
Еллы Палы, Забалкину в прорубе увидеть?
ответить

Может и так.

21 минуту назад
Какая, Но немерзопакостней и тупорылой чем хабалка Уваркина.
ответить

!!

24 минуты назад
Ну все, грехи смыл , можно далее грешить до следующего года.
ответить

Еллы Палы

24 минуты назад
зачем он на нашем городе? пусть в пердунах его показывают, пора забыть о чудаке на букву м
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Какая

25 минут назад
Мерзопакостная, тупорылая рожа !.
ответить

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