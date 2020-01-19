Экс-мэр Липецка Сергей Иванов окунулся в крещенскую купель

Об этом он рассказал в своем Инстаграме и был единственным, кто это сделал из глав муниципалитетов.

Сегодня ночью экс-глава Липецка, а ныне руководитель администрации Тербунского района, Сергей Иванов показал подписчикам своего аккаунта в Инстаграме, как надо окунаться в купель.- Вместе с православными верующими в крещенский сочельник, совершил омовение в воде открытого водоема, - рассказал он в этом посту. - Пусть в Вашем доме царит дружба, счастье, любовь!!! Мир Вашему дому !!! Прекрасного праздника Вам!Мы просмотрели страницы других представителей муниципальной власти в Липецкой области. Оказалось, Сергей Иванов был единственным, кто совершил православный обряд, или, как минимум, выложил это в сеть.