Общество

47 минут назад

В сельском магазине нашли подделки американских брендов

7 376
#контрафакт #торговля
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В сельском магазине нашли подделки американских брендов

Владельцу бизнеса придется проститься с товаром и выплатить штраф.

Арбитражный суд Липецкой области обязал предпринимателя выплатить штраф в 33 200 рублей за торговлю контрафактом. Кроме того, из магазина изымут и уничтожат весь товар, незаконно маркированный иностранными брендами.

Факт торговли подделками в одном из магазинов села Красное выявили сотрудники полиции. В ходе проверки они установили, что на прилавках лежала одежда и косметика известных американских и английских брендов - «Levi’s», «Tommy Hilfiger», «Reebok», «Nike», «Mac». Вся продукция имела признаки контрафактности, ее отправили на экспертизу, которая подтвердила версию полиции: магазин торгует подделками. Кроме того, у предпринимателя не было соглашений с держателями лейблов на продажу товаров их брендов.

На бизнесмена завели административное дело по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ, свою вину он не отрицал.
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#контрафакт #торговля
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Комментарии (7)

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Лариса

9 минут назад
Совести нет у проверяющих,взятку не дал предприниматель,а торговцы в магазинах Липецка платят всем,поэтому липчане покупают один контрафакт,проверьте торговый центр Европа на улице Советской
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Ой, горе какое - подделка амер.брендов))))

10 минут назад
Да мы дураки, что ли какие - отдавать десятки тысяч за ЭТИКЕТКУ )))) Это миллиардеры с миллионерами пусть платят свои миллионы за понты.))) Одни понторезы кормят других понторезов.))) А шьют и бренды и небренды на одной фабрике одни и те же китайцы.)))
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Слава

16 минут назад
Рынок Спутник проверьте,там вообще 70% без ИП работают,несговорчив про подделки.
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Житель

21 минуту назад
А вы нашейте хорошей качественной одежды обуви, отечественной и по цене чтобы была дешевле китайской, а предприниматели купят у вас и продадут нам! Не хотите? Или не можете? Лучше сперва разрешить всем торговать, и оптовикам и в розницу, а потом искать виноватых в самой последней инстанции, у продавца! А мы типа ни * ! А аренду мы снимаем у вас, деньги вам, покупаем у вас, деньги вам, и предпринимателя наказывают опять деньги вам, а предпринимателям что? Геморрой? Да на фига нужен этот малый бизнес? Налогами задушили, кассовые аппараты! Игра в одни ворота, да ещё и правила на ходу переделываю!
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Правда

31 минуту назад
А на Петровском были.Вот где лажа.
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Гость"я

32 минуты назад
Китай - рулит! Они самые лучшие в мире по подделкам.
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Гость

40 минут назад
Просто не отстегивал, кому надо... а вот конкуренты - отстегивали кому надо, и те "кому надо" взяли и "вдруг" обнаружили, что именно этот магазин торгует контрафактом!!! Никто в области больше не продает контрафакт, а этот - продает! Ай ай ай!!!
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