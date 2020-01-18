В сельском магазине нашли подделки американских брендов

Владельцу бизнеса придется проститься с товаром и выплатить штраф.

Арбитражный суд Липецкой области обязал предпринимателя выплатить штраф в 33 200 рублей за торговлю контрафактом. Кроме того, из магазина изымут и уничтожат весь товар, незаконно маркированный иностранными брендами.



Факт торговли подделками в одном из магазинов села Красное выявили сотрудники полиции. В ходе проверки они установили, что на прилавках лежала одежда и косметика известных американских и английских брендов - «Levi’s», «Tommy Hilfiger», «Reebok», «Nike», «Mac». Вся продукция имела признаки контрафактности, ее отправили на экспертизу, которая подтвердила версию полиции: магазин торгует подделками. Кроме того, у предпринимателя не было соглашений с держателями лейблов на продажу товаров их брендов.



На бизнесмена завели административное дело по ч.2 ст.14.10 КоАП РФ, свою вину он не отрицал.