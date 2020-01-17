Билеты на поезда стали дороже, а на самолеты — дешевле

Потребительские цены в 2019 году в Липецкой области выросли на 2,9%, в декабре инфляция составила 0,2%.

Продовольственные товары в декабре подорожали на 0,3%, а в целом с начала года на 2,1%. Заметнее всего выросли в цене яйца и овощи (9%). Гречневая крупа подорожала на 7%, картофель, макаронные изделия – на 2%, говядина, масло и жиры, молоко, шоколадные конфеты, рыбопродукты, мясные полуфабрикаты, фруктово-ягодные консервы, сыры – на 0,5-1%. Вместе с тем снизились цены на рис – на 4%, фрукты и цитрусовые, сахар, пшено – на 3%, свинину, мясо птицы – на 1%. Алкогольные напитки подорожали в целом на 0,5%.



Цены на непродовольственные товары в декабре выросли на 0,2%, а по сравнению с декабрем 2018 года — на 3,1%. Так, газовое моторное топливо стало дороже на 3%, моющие и чистящие средства – на 2%, галантерейные изделия, персональные компьютеры, бельевой трикотаж, медицинские товары, школьно-письменные принадлежности, товары для животных – на 0,5-1%. Одновременно с этим подешевели бытовые холодильники – на 1%.



Цены и тарифы на услуги увеличились в декабре на 0,2%, а в целом за год на 3,7%. Заметнее всего подорожал проезд в поездах дальнего следования – на 14%, один день пребывания в санатории – на 4%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 3%, автобусная экскурсия – на 2%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ, услуги профессионального обучения – на 1%. Одновременно с этим стали дешевле полет в салоне экономического класса самолета – на 4%, услуги в сфере зарубежного туризма – на 2 %, годовая стоимость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков – на 1%, сообщает Липецкстат.



