Происшествия

51 минуту назад

В столкновени на площади Плеханова пострадала 31-летняя женщина

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#авария #ДТП
В столкновени на площади Плеханова пострадала 31-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 января в Липецке на нерегулируемом пешеходном переходе 69-летний водитель «Ниссана» сбил 67-летнего мужчину. Пенсионера госпитализировали.

На улице Плеханова столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 35-летнего мужчины и «Хендай» с 26-летним водителем за рулем. В результате аварии 31-летняя пассажирка первой иномарки была доставлена в больницу.

16 января автоинспекторы выявили 977 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 546 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 51 нарушение правил парковки.

Так же было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#авария #ДТП

Комментарии (1)

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Денис

20 минут назад
Дебилы! Учитесь по кольцам ездить.
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