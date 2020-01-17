В столкновени на площади Плеханова пострадала 31-летняя женщина

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 16 января в Липецке на нерегулируемом пешеходном переходе 69-летний водитель «Ниссана» сбил 67-летнего мужчину. Пенсионера госпитализировали.



На улице Плеханова столкнулись автомобили «Фольксваген» под управлением 35-летнего мужчины и «Хендай» с 26-летним водителем за рулем. В результате аварии 31-летняя пассажирка первой иномарки была доставлена в больницу.



16 января автоинспекторы выявили 977 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 54.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 546 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 51 нарушение правил парковки.



Так же было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



