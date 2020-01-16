Банки стали реже доверять липчанам

Объем выданных кредитов упал на 6,4%.

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) проанализировало динамику кредитного рынка в России в части объема одобрения займов жителям того или иного региона страны. Эксперты НБКИ пришли к выводу, что в 2019 году банки достаточно осторожно подходили к одобрению кредитных заявок своих клиентов. Положительные решения выдавались по чуть более трети поданных заявок - 36,9%. Это на 4,1% меньше, чем в 2018 году.



В Липецкой области банки относятся к заемщикам еще более осторожно. За год объем одобренных заявок на кредит снизился на 6,4%. Это одно из самых заметных падений среди регионов страны. Самую серьезную динамику снижения одобрения кредитных заявок в 2019 году по сравнению с 2018 годом продемонстрировали Чеченская Республика (-8,7%), Камчатский (-7,9%) и Приморский (-6,9%) края.



По данным НБКИ доля одобренных кредитов в Липецкой области в 2019 году составила 37,6%. В Белгороде и Воронеже заемщикам доверяют чуть чаще — 40,2% и 38% одобренных кредитов, соответственно. А вот в Куре и Тамбове — чуть меньше: 36,3% и 36%, соответственно.



В 2019 году самая высокая доля одобрений кредитных заявок в регионах РФ была отмечена в Кировской (43,4%) и Вологодской (42,4%) областях, а также в Удмуртской Республике (42,0%), Республике Карелия (41,7%) и Архангельской области (41,6%). Самая низкая доля одобрений кредитов в прошлом году была зафиксирована в Кабардино-Балкарской Республике (24,0%), а также в республиках Карачаево-Черкессия (25,4%), Тыва (27,2%), Северная Осетия – Алания (27,3%) и Ингушетия (27,4%).