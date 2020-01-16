12-летний мальчик пострадал в нелепом ДТП

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы.





В Липецке в два часа дня на улице Катукова произошло столкновение автомобилей «Лада-Гранта» под управлением 32-летнего мужчины, «Ниссан» с 33-летним водителем, который, в свою очередь, столкнулся с находившейся впереди «Газелью» под управлением 34-летнего водителя. В результате травмы получили водители «Гранты» и «Ниссана». Предварительной причиной столкновения стал неправильный выбор дистанции.



В Лебедяни около восьми часов утра на улице Шахрая 41-летний водитель «Лады-Гранты», двигаясь задним ходом, допустил наезд на стоящий «ВАЗ-2111». В результате аварии «12-летний пассажир ВАЗа» получил травму, и после оказания помощи был отпущен.



В Усмани около пяти часов вечера на перекрестке улиц Чернышевского и Горького произошло столкновение автомобилей «Пежо» с 35-летней женщиной за рулем и «Шевроле» под управлением 37-летней женщины, которая получила травмы, и после оказания помощи была отпущена. Предварительной причиной автоаварии стало нарушение очередности проезда.



15 января на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 828 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 5 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 39.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 444 случая превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 65 нарушений правил парковки, один автомобиль эвакуировали.



Так же было зафиксировано 18 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



