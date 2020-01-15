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Финалистка третьего сезона шоу «Голос. Дети» выступит в Нижнем парке 19 января

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Финалистка третьего сезона шоу «Голос. Дети» выступит в Нижнем парке 19 января

Ярослава Дегтярева выступит на благотворительном марафоне «Крещенская елка добра».

Мероприятие пройдет в Нижнем парке 19 января в 11:00. Специальным гостем праздничной программы станет финалистка третьего сезона шоу «Голос. Дети» Ярослава Дегтярева.

Выбор в пользу юной исполнительницу пал не только из-за большой популярности девочки. Ярослава Дегтярева пережила серьезную травму, долгое восстановление, поэтому она со взрослой осознанностью относится к благотворительности и чужим бедам.

Гостей праздника ждет выступление липецких творческих коллективов, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, костюмированное шоу, анимационная программа и ростовые куклы. В течение мероприятия можно будет приобрести сувениры, сделанные руками детей. Все вырученные средства будут направлены в благотворительный фонд.

«Крещенская елка добра» пройдет в пятый раз и станет заключительным этапом новогоднего марафона «Вместе делаем добро», который в восьмой раз проходит в Липецке. 

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