В России
сегодня, 14:56
Материнский капитал в России будут платить за первого ребенка
514
Продолжение программы поддержки демографического роста обозначил Путин.
Российские семьи будут получать материнский капитал уже при рождении первого ребенка, выплаты будут осуществляться с января 2020 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с ежегодным посланием к Федеральному Собранию 15 января, пишут «Известия».
На первого ребенка будут получать столько же денег, сколько сейчас получают при рождении второго (466 417 руб.), сообщает «Коммерсант». Маткапитал на второго ребенка будет увеличен на 150 тыс. руб. Как уточнил Путин, общий размер маткапитала для семей с двумя детьми превысит 616 тыс. и будет индексироваться.
- Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тыс. руб. ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн руб. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома — цитирует Путина РБК.
Продление программы поддержки демографического роста произойдет как минимум до 31 декабря 2026 года. Продлить программу маткапитала как минимум до 2025 года ранее предлагала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Премьер-министр Дмитрий Медведев инициировал разработку проекта закона, который разрешит использование маткапитала для строительства домов на садовых участках.
На первого ребенка будут получать столько же денег, сколько сейчас получают при рождении второго (466 417 руб.), сообщает «Коммерсант». Маткапитал на второго ребенка будет увеличен на 150 тыс. руб. Как уточнил Путин, общий размер маткапитала для семей с двумя детьми превысит 616 тыс. и будет индексироваться.
- Добавлю, мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка государство гасит за семью 450 тыс. руб. ее ипотечного кредита. То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше 1 млн руб. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома — цитирует Путина РБК.
Продление программы поддержки демографического роста произойдет как минимум до 31 декабря 2026 года. Продлить программу маткапитала как минимум до 2025 года ранее предлагала спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. Премьер-министр Дмитрий Медведев инициировал разработку проекта закона, который разрешит использование маткапитала для строительства домов на садовых участках.
514