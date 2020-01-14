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Россиянка убила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь
Защищая ребенка, мать задушила бывшего супруга
В городе Гатчине в Ленинградской области женщина задушила своего бывшего мужа за попытку изнасиловать ее дочь.
Как сообщает РЕН ТВ, нападавшая пыталась защитить дочь и задушила бывшего супруга ремнем.
В 22-30 13 января в гатчинскую полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила, что поясом задушила своего бывшего 33-летнего супруга. По предварительным данным, за удавку женщина взялась после того, как мужчина попытался изнасиловать её 16-летнюю дочь.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире тело мужчины.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как сообщает РЕН ТВ, нападавшая пыталась защитить дочь и задушила бывшего супруга ремнем.
В 22-30 13 января в гатчинскую полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила, что поясом задушила своего бывшего 33-летнего супруга. По предварительным данным, за удавку женщина взялась после того, как мужчина попытался изнасиловать её 16-летнюю дочь.
Прибывшие на место полицейские обнаружили в квартире тело мужчины.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.