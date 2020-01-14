Общество

7 минут назад

В новом спорткомплексе просели полы и протекла крыша

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#строительство #суд
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В новом спорткомплексе просели полы и протекла крыша

Подрядчик не спешит устранять дефекты.

Арбитражный суд Липецкой области сегодня проведет слушание по иску администрации Липецкого района к ООО «Доминант». Эта компания была подрядчиком на строительство спортивного комплекса «Атлант» в селе Копцевы Хутора. Муниципальный контракт на услуги по техническому контролю за строительством многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном «Атлант» был заключен в 2015 году. Гарантия на работы составляет пять лет. «Атлант» сдали 31 декабря 2017 года, в 2018 году ввели в строй. С момента сдачи объекта не прошло и двух лет, а чиновники уже требуют от строителей устранить вскрывшиеся дефекты.


В процессе эксплуатации спорткомплекса нашли дефекты. Акты проверки комиссии администрации района зафиксировали просадку полов и кафельной плитки в буфете, в полах коридора под трибунами и в помещениях раздевалок для инвалидов, протекание крыши в раздевалках зала бокса и хореографии, найдены отверстия в стенах и перекрытиях, вышли из строя краны водоснабжения. Летом 2019 года в ООО «Доминант» было направлено уведомление о совместной проверке по обнаруженным дефектам, но представители компании не явились. Так как компания до сих пор не устранила недочеты, чиновники обратились в суд.
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#строительство #суд
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Комментарии (1)

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никогда не было и вот опять

54 секунды назад
В деле о некачественном благоустройстве территории в районе Комсомольского пруда появляются новые фигуранты. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Липецкой области. На предварительном заседании представитель подрядчика (компании «Доминант») выдвинул встречные требования к управлению строительства города Липецка — уменьшить сумму взысканий, а она, напомним, — почти девять млн рублей, а также привлечь к ответственности субподрядчика — группу компаний «Солидарность», который, как оказалось, и занимался благоустройством территории в районе Комсомольского пруда. Суд с доводами согласился и дал месяц на подготовку необходимых докумен
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