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25 минут назад
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» настаивает на выплатах РФ за утраченное в Крыму имущество
"Нафтогаз Украины" собирается обновить иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму.Об этом заявил исполнительный директор госкомпании Юрий Витренко, передает РИА Новости.
По его словам, сумма требований составляет $5 млрд без учёта процентов, а с ними — более $7 млрд. Витренко также отметил, что решение трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге ожидается в конце 2020 года или в 2021-м.
В конце декабря «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение о продлении транзита российского газа через территорию Украины на пять лет. Срок предыдущего контракта истекал в конце 2019 года. По условиям соглашения, «Нафтогаз» будет выступать посредником между «Газпромом» и свежесозданным Оператором газотранспортной системы Украины.
Также стороны договорились обнулить взаимные претензии друг к другу после того, как «Газпром» выплатил почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража от 2018 года.
По его словам, сумма требований составляет $5 млрд без учёта процентов, а с ними — более $7 млрд. Витренко также отметил, что решение трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге ожидается в конце 2020 года или в 2021-м.
В конце декабря «Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение о продлении транзита российского газа через территорию Украины на пять лет. Срок предыдущего контракта истекал в конце 2019 года. По условиям соглашения, «Нафтогаз» будет выступать посредником между «Газпромом» и свежесозданным Оператором газотранспортной системы Украины.
Также стороны договорились обнулить взаимные претензии друг к другу после того, как «Газпром» выплатил почти три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража от 2018 года.