Общество

46 минут назад

С начала года в рамках аварийного ремонта привели в порядок около 200 кв.м. липецких дорог

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#дорожные работы
С начала года в рамках аварийного ремонта привели в порядок около 200 кв.м. липецких дорог
С наступлением холодов в Липецке продолжился ремонт дорог литым асфальтобетоном. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства  мэрии, с 4 по 9 января в порядок привели участки проезжих частей Сокольского путепровода, улиц Горького (от улицы Неделина до улицы 8 Марта), Хренникова, Металлургов, Водопьянова (от улицы Яна Берзина до улицы Меркулова), Папина (в районе дома №31), проспекта Победы (от площади Кольцевой до площади Победы), проезда Строителей (от дома №29 по проезда Строителей до улицы Доватора). Общая площадь ремонта составила порядка 200 м2.

По словам дорожников, температура материала от 200 до 250 градусов, что наряду с повышенным содержанием битума, позволяет выполнять работы без предварительной подготовки даже при морозе до -10 градусов и наличии осадков.

Дорожники обращают внимание водителей, что аварийный ремонт – необходимая мера. Он предполагает временное  устранение ям и выбоин на срок  2-3 месяца – до наступления тепла, когда станет возможно провести более серьёзные работы. Приводить в порядок покрытие проезжих частей в таком режиме продолжат по мере необходимости.

4 179
#дорожные работы

Комментарии (4)

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Вот это новость!!!

9 минут назад
Аж 200 кв.м.!!! На славу поработали!!! Срочно в тираж!!!!
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Кошмар

25 минут назад
Каждый год одно и тоже: делают, делают, и никак не сделают! Перевод денег только... в пустую!
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город чудес

29 минут назад
и плитку в мороз в нижнем можно класть, и дороги ремонтировать в зиму
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Ужас

34 минуты назад
Липецкие дороги это ужас! Если такими темпами делать дороги, то у нас они ни когда не сделаются! Надо не бордюры менять , а асфальт, а бордюры и покрасить можно! Как в других соседних городах!
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