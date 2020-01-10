С начала года в рамках аварийного ремонта привели в порядок около 200 кв.м. липецких дорог

С наступлением холодов в Липецке продолжился ремонт дорог литым асфальтобетоном. Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства мэрии, с 4 по 9 января в порядок привели участки проезжих частей Сокольского путепровода, улиц Горького (от улицы Неделина до улицы 8 Марта), Хренникова, Металлургов, Водопьянова (от улицы Яна Берзина до улицы Меркулова), Папина (в районе дома №31), проспекта Победы (от площади Кольцевой до площади Победы), проезда Строителей (от дома №29 по проезда Строителей до улицы Доватора). Общая площадь ремонта составила порядка 200 м2.



По словам дорожников, температура материала от 200 до 250 градусов, что наряду с повышенным содержанием битума, позволяет выполнять работы без предварительной подготовки даже при морозе до -10 градусов и наличии осадков.



Дорожники обращают внимание водителей, что аварийный ремонт – необходимая мера. Он предполагает временное устранение ям и выбоин на срок 2-3 месяца – до наступления тепла, когда станет возможно провести более серьёзные работы. Приводить в порядок покрытие проезжих частей в таком режиме продолжат по мере необходимости.



