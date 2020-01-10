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55 минут назад

Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

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Создатель World of Tanks собрался в Госдуму

Вячеслав Макаров собрался создать «Партию прямой демократии»

Директор по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслав Макаров решил создать "Партию прямой демократии", сообщил Коммерсант.

Как рассказал Макаров, новая партия намерена принять участие в региональных выборах и выборах в Госдуму. Отмечается, что учредительный съезд планируется на 5 марта. В партию намерены привлечь разработчиков ведущих региональных IT-компаний.

По словам Вячеслава Макарова, партия будет использовать мобильное приложение на основе технологии Blockchain, с помощью которого члены движения смогут голосовать. На создание электронной платформы господин Макаров планирует потратить $1 млн.
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